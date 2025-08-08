АКО СВЕ НЕ ПОЈЕДЕТЕ КАЗНИЋЕ ВАС Овај ресторан увео необичну меру ЕВО И ЗБОГ ЧЕГА
У жељи да стану на пут бахатом трошењу хране, ресторани у немачком Дортмунду све чешће уводе непопуларну, али делотворну меру - новчану казну за остављену храну на тањиру.
Иако на први поглед делује строго, ова пракса има јасан циљ: смањити количину хране која свакодневно завршава у смећу због нереалних процена апетита гостију.
На шведским столовима са опцијом "једите колико можете", тањири су често препуни, а стомаци знатно мањи од очију.
У ресторану "Лахуху", који се налази у дортмундском кварту Унионвиертел, уведено је правило наплате 3 евра по 100 грама хране коју гости оставе. О тој политици сви су унапред обавештени путем истакнутих натписа, а казна се назива - "дисциплински евро".
Милиони тона хране у ђубрету
Према подацима немачког Савезног министарства за пољопривреду и исхрану, годишње се у Немачкој баци чак 10,8 милиона тона хране, од чега је угоститељски сектор одговоран за око 2 милиона тона, што је готово 18 одсто укупног отпада, пише Fenix.
Синдикат за исхрану, угоститељство и услужне делатности (NGG) у Дортмунду подржава овај приступ, али наглашава да новац прикупљен на овај начин не би смео остати само у рукама власника ресторана.
Препоручују да део средстава иде куварима и конобарима, а остатак да се донира у хуманитарне сврхе, попут организације "Хлеб за свет".
- Увођење казни се показало као корисно средство да људи почну да размишљају о томе шта стављају на тањир. Свака порција хране има своју вредност, иза ње стоји рад, ресурси и труд - поручују из NGG-a.
Проблем није само етичке, већ и економске природе. Ресторани који недељно баце храну у вредности од неколико стотина евра не губе само новац, већ и нарушавају одрживост свог пословања. Тај новац би, како наводе из синдиката, могао бити много паметније уложен - у више запослених или веће зараде.
На крају, порука је јасна: нико не оспорава право да једете колико желите, али једите одговорно. У времену када милиони људи гладују, луксуз бацања хране није само срамотан, већ и друштвено неодржив.
