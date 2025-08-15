БАШ СЕ ЗАКУВАЛО! Меланија Трамп прети тужбом сину Џоа Бајдена, он поручује да га њихове МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА НЕЋЕ УПЛАШИТИ
Сукоб две најпознатије америчке политичке породице добио је нови заплет.
Меланија Трамп запретила је тужбом вредном чак милијарду долара сину председника Џоа Бајдена, тврдећи да је изнео опасне и неистините оптужбе о њеном познанству са Доналдом Трампом.
Све је почело након што је Хантер Бајден, у интервјуу за YouTube канал Channel 5 with Andrew Callaghan 5. августа, изјавио да је озлоглашени Џефри Епстајн тај који их је упознао.
Позвао се на наводе биографа Мајкла Вулфа, а Меланијин адвокат Алехандро Брито одмах је реаговао, назвавши изјаве “лажним, клеветничким и сензационалистичким”, тврдећи да су нанеле озбиљну штету њеном угледу.
Хантер Бајден на то одговара хладнокрвно: – Ма нема шансе. То се неће десити.
Додаје да овакве тужбе види само као покушај скретања пажње са важних тема:
– Мислите да ме милијарда долара може уплашити? Неће.
Подсећа и да су гласине о Епстајновој повезаности са породицом Трамп кружиле још 2019, али истиче да се ради о нагађањима која, по његовом мишљењу, нису правна клевета. Чак је поручио да би радо стао пред суд, раме уз раме са Доналдом и Меланијом, “како би јавност чула целу истину”.
Меланија, међутим, у својим мемоарима "Меланија" из октобра 2024. износи потпуно другачију причу – каже да је Доналда упознала 1998. на забави у њујоршком клубу Кит Кат током Недеље моде, док је он био у друштву друге жене.
Тада му није дала свој број, већ је тражила његов и јавила се тек неколико дана касније. Венчали су се у јануару 2005.
Правни експерти подсећају да јавне личности у Америци имају изузетно тежак задатак када желе да на суду докажу клевету – а овде је, чини се, тек почело правно надмудривање које би могло потрајати.
(Espreso.co.rs)