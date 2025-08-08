ДА ЛИ ЗНАТЕ ЗАШТО ЈЕ У МАРКЕТИМА УВЕК ХЛАДНО? Није због фрижидера ОВА СКРИВЕНА ТАКТИКА вас несвесно тера да КУПУЈЕТЕ ВИШЕ!
Ако сте мислили да је у маркетима увек хладно због фрижидера са свих страна, варате се. Ово је још једна стратегија која утиче на одлуку ваше куповине.
У врелим данима, улазак у климатизовану продавницу право је олакшање. Тело се опушта, дисање успорава, а осећај комфора готово тренутно обузима наша чула. А да ли је тај тренутак предаха искључиво брига за купца? Испоставља се да се иза тог пријатног хладног ваздуха крије много више, јер је он део промишљене продајне стратегије која утиче на наше одлуке при куповини, често више него што бисмо могли да претпоставимо.
Психолози који анализирају потрошаче, годинама проучавају утицај температуре на понашање купаца. Оптимални услови за куповину су температура од 20-22°Ц. У таквом окружењу организам не мора да троши енергију на расхлађивање, ниво стреса опада, а ми се осећамо опуштеније и склоније импулсивним одлукама при куповини. Током лета овај ефекат је посебно изражен, јер контраст између усијане улице и расхлађене унутрашњости продавнице делује као механизам награде, који несвесно "узвраћамо" додавањем додатних производа у корпу.
Са неуролошке тачке гледишта, то је готово аутоматска реакција, јер хладноћа умирује наша чула, а мозак брже обрађује визуелне подстицаје. Шарене етикете, промоције типа "купи 2, узми 3" или производи постављени при самом улазу изгледају привлачније. Резултат? Лакше подлежемо искушењу, чак и ако првобитно нисмо планирали такве куповине.
Хладноћа погодује куповини без плана
Нижа температура у продавницама није само мера за удобност купаца, већ и начин да се продужи њихово задржавање у простору. У расхлађеној унутрашњости не муче нас загушљивост ни осећај прегрејаности, што нам омогућава да лагано шетамо међу рафовима. То, заузврат, повећава број тзв. микроодлука - ситних, непланираних куповина које могу да повећају вредност рачуна и до 30 одсто.
Стручњаци за трговину говоре о "времену изложености", при чему сваки додатни минут проведен у продавници значи нову прилику да посегнемо за производима који се нису нашли на нашој почетној листи. Осим тога, хладнији ваздух помаже у очувању свежине прехрамбених производа, што додатно повећава привлачност понуде.
Где престаје брига, а почиње манипулација?
Иако је климатизација у продавницама општеприхваћена, поставља се питање граница етике. Да ли је намерно снижавање температуре ради утицања на одлуке купаца још увек брига о комфору или већ суптилан облик манипулације?
Истраживања показују да хладноћа може да смањи нашу пажњу и скрати време које посвећујемо анализи цена или нутритивних вредности производа. То је класичан пример "невидљивог спољног подстицаја", када купац није свестан утицаја који на њега има окружење, што отежава доношење свесних одлука.
Иако такве праксе не крше закон, важно је бити свестан њиховог постојања. Следећи пут када вас пријатан хладан талас дочека на улазу у супермаркет, запитајте се - да ли су сви производи у вашој корпи заиста неопходни?