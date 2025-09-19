Давали су му још годину дана живота, а данас скија и путује ПРЕЖИВЕО ЈЕ ТЕЖАК КАНЦЕР
"Сигурно неће да га… одсеку?" — нашалио се Патрик Хауард (65) када је први пут чуо дијагнозу.
Неколико недеља касније, лекари су му заиста одстранили око 10 центиметара пениса због агресивног карцинома изазваног ХПВ вирусом.
Прогноза је била сурова - мање од 12 месеци живота.
Пет година, две операције, зрачење и „бруталне“ хемиотерапије касније, Патрик путује, скија и планира нове годишњице са својом супругом. Његова порука је једноставна и моћна: „Неко мора да извуче добитни тикет.“
Од рутинске контроле до дијагнозе која мења све
Године 2018. отишао је на рутинске прегледе, а изашао са дијагнозом карцинома простате. Следила је радикална простатектомија.
Две године касније, у пролеће и лето 2020, појавили су се свраб, црвенило и бол на пенису. У почетку је мислио да је у питању кандида. Међутим, 9. октобра 2020, на свој 61. рођендан, чуо је речи које нико не жели да чује: специјалиста је потврдио да има веома редак и агресиван карцином пениса, и да је без лечења прогноза - „суморна“.
Пенектомија као спас, а не казна
На The Christie центру у Манчестеру, лекари су предложили пенектомију. Одстрањено је око две трећине пениса (око 10 цм), а потом су уследиле и операције лимфних чворова у препонама и карлици, као и зрачење.
Патрик је отворено питао оно што мучи многе мушкарце: да ли ће моћи да мокри и да ли ће интимност нестати из његовог живота. Данас каже да може нормално да мокри, а иако секс више није пенетративан, и даље постоји „много задовољства и блискости“ са супругом Лора Хауард (59).
Када се чворови врате - две „казнене“ хемотерапије
Упркос операцији и зрачењу, појавили су се нови чворићи. Уследиле су две линије хемотерапије. Друга - ТИП протокол - била је, како каже, „радикална и кажњавајућа“: потпуни губитак косе, ранице у устима, исцрпљеност.
У октобру 2023. завршио је ТИП. Од тада више нема терапије, а контроле на сваких шест месеци показују да превазилази сва очекивања лекара.
Љубав и планови: „Живимо као да времена нема“
У међувремену, Патрик и Лора су одлучили да не чекају боља времена — већ да их сами стварају. Венчали су се 5. новембра 2021, а од тада су обишли Италију, скијали у Алпима, путовали на Крф, у Корнвол и Дорсет.
„Близак сам две године без терапије - невероватно. Важно је у шта улажеш време: породица, пријатељи, дани који се памте“, каже он. Иако се и даље бори са лимфедемом, „можданом маглом“ и повременим замором, наглашава да му то не гаси апетит за животом.
Зашто је важно да причамо о карциному пениса (и ХПВ-у)
Ризик од Карцином пениса расте након 50. године, а око половине случајева повезано је са одређеним типовима ХПВ вируса.
Симптоми које мушкарци често игноришу или покушавају да лече на своју руку: свраб, црвенило, бол, промене на кожи и глансу, лезије налик брадавицама, непријатан мирис, ране које не зарастају и увећани лимфни чворови у препонама.
„Мали“ савети који могу значити много
Знајте свој ХПВ статус и разговарајте о вакцинацији (доступна је и мушкарцима).
Не одлажите преглед ако приметите промене на кожи или чворовима.
Укључите партнера — емоционална и практична подршка доказано утичу на исход лечења.
Рана дијагностика спашава и ткиво и живот. Патрикова порука је јасна: „Не стидите се - идите код лекара и укључите партнерку од првог дана.“
Ona.rs/Mirror