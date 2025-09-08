ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 9. СЕПТЕМБАР
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Шкорпије, чувајте се несугласица, Лавови, припремите се за исправљање туђих грешака
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за уторак, 9. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Пред вама је нешто опуштенији радни дан, пре свега зато што сте донели одлуку да не трчите испред осталих, али и због тога што вам је потребан предах. Потрудите се да себи и драгој особи учините остатак дана што занимљивијим. Потребна вам је релаксација.
♉︎ БИК
Данас се осећате прилично раздражљиво и осетљиви сте на примедбе пословних сарадника, јер вам се чини да нису баш добронамерне. На пољу партнерских односа требало би да прво проверите чињенице пре него што се ствари закомпликују. Осећате замор.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Данас ће ваш радни дан обележити бројне обавезе и имаћете посла преко главе. Направите чврст план рада и строго га се придржавајте, јер само тако се нећете разлетети на сто страна. Вољена особа учиниће овај дан још занимљивијим. Здравље вам је одлично.
♋︎ РАК
Није у вашој природи да размишљате о одустајању и зато у истом или још јачем темпу настављате да остварујете зацртане циљеве. Слободни представници овог знака уживају у изласцима, дружењу, слободи. За сада немате намеру да се везујете. Физички сте активни.
♌︎ ЛАВ
Већи део овог радног дана проводите у исправљању грешака и пропуста особа из свог блиског пословног окружења. То вам је једна од непријатнијих дужности и веома вас замара. Неколико малих знакова пажње од драге особе вас веома радује. Више се одмарајте.
♍︎ ДЕВИЦА
Данас нема наговештаја да ће на послу доћи до неких битних промена у односу на претходне дане. Ни на приватном плану нема неких битнијих промена. Ствари иду својим током и то вама највише одговара. Осећате известан умор, па би било добро да предахнете.
♎︎ ВАГА
Један одличан радни дан је пред вама и требало би да се размахнете и изнесете идеје које вам се већ извесно време врзмају по глави. Пазите само да саговорнике не затрпате преобимним подацима. Немате већих проблема на љубавном плану и слободно се опустите.
♏︎ ШКОРПИЈА
Ствари се данас одвијају нешто теже и спорије него што сте очекивали. Настојте да избегнете или макар ублажите несугласице са пословним окружењем. У остатку дана, пажњу усмеравате ка драгој особи. Консултујте се са лекаром у вези са терапијом коју узимате.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Данас вас очекује прилично динамичан и успешан дан, са нагласком на доброј организацији и одличној комуникацији са колегама и спољним сарадницима. За слободне рођене у овом знаку постоји шанса за нова познанства, али ништа што обећава на дуже стазе. Доброг сте здравља.
♑︎ ЈАРАЦ
Данас би требало да се бавите текућим пословима, а фокус је на недовршеним пословним обавезама и документацији. Мало се стрпите у вези с покретањем нових пројеката. У партнерским односима повољан је период за планирање заједничких инвестиција. Осећате напетост.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Ништа значајно вам се не дешава на пословном плану данас. Искористите затишје да проверите да ли је све у реду са задацима које приводите крају. На приватном плану заблистаћете и шармирати особу до које вам је највише стало. Изађите на свеж ваздух.
♓︎ РИБЕ
Сви услови за успешан дан иду вам наруку. Ваша енергија је на високом нивоу и то је сјајна предиспозиција да мирно завршите све започете обавезе. Слободни већ извесно време имају врло упорног обожаваоца. Све зависи од вас. Немате здравствених проблема.