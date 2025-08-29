ДНЕВНИ ХОРОСКОП Стрелац не треба да се враћа у прошлост, Шкорпији време да се посвети себи
ОВАН
Уколико сте намеравали да данас, пре свега, средите заостале радне обавезе, имаћете одличне услове за то. Остало може да сачека и да се одложи за неки други дан. За слободне, у најави је нешто што може да поприми озбиљнију димензију. Здравље вам је добро.
БИК
Данас би требало да мало успорите и одморите се. Ако сте у могућности, предахните и уживајте у неком породичном окупљању. Са блиском особом сте у одличним односима захваљујући пажњи и обостраном разумевању. Било би лепо да заједно изађете у природу.
БЛИЗАНЦИ
Активан и квалитетан дан је пред вама. То вам доноси леп осећај задовољства, професионалну сатисфакцију, као и додатну мотивацију за наредни период. Могуће неспоразуме у комуникацији можете решити заједничким напором да се превазиђу тренутни проблеми.
РАК
Пред вама је један миран и опуштен дан. Искористите га за уживање у неком хобију или за дружење са породицом или пријатељима. За слободне представнике овог знака, могуће је обнављање неких емотивних веза из прошлости, што је за вас прилично добар избор.
ЛАВ
Данас би требало да се одмарате и да ову суботу посветите првенствено кућним обавезама. Опустите се и уживајте у породичној атмосфери. Одредите приоритете да не бисте нехотице запоставили потребе друге стране. Осмислите неку заједничку активност.
ДЕВИЦА
Повољан дан је пред вама за све врсте комуникације, па би га ваљало за то искористити. Могућ је и краћи пут и пријало би вам да то буде са особом до које вам је веома стало. Стога нема двоумљења; пођите на неко лепо место у природи и добро се проведите.
ВАГА
Много посла очекује особе рођене у овом знаку данас. Нема разлога за забринутост, па чак и ако неке ствари будете морали да радите испочетка. Ваша професионална ангажованост понекад неповољно утиче на ваше емотивне односе. Више се одмарајте.
ШКОРПИЈА
Ове суботе ћете, највероватније, највећи део времена посветити кућним пословима и породичним обавезама. Ипак, требало би да одвојите неколико сати и за себе. На приватном плану постоји добра енергија са обе стране, која са собом носи веома лепе могућности.
СТРЕЛАЦ
Уколико сте већ испланирали највећи део данашњих обавеза, потрудите се да их спроведете у дело. Ова субота није баш најповољнија да се бавите анализом и враћањем у нека прошла времена. Могући узрок вашег нерасположења је смањена физичка активност.
ЈАРАЦ
Пред вама је још један повољан дан да покажете колико сте успешни и ефикасни, а и да подстакнете остале да следе ваш пример. Данас је леп дан за дружење, па га проведите у неком изласку или посети пријатељима и уживајте. Обогатите исхрану свежим воћем и поврћем.
ВОДОЛИЈА
Потрудите се да данас припазите на неке непланиране и непотребне издатке. Трошак је оправдан једино ако улажете у неку додатну обуку или школовање. Леп дан очекује оне који су задовољни постојећим стањем у односима са вољеном особом. Доброг сте здравља.
РИБЕ
Веома добар и пријатан дан је пред вама. Било би добро да се посветите неким додатним активностима у вези са усавршавањем пословних вештина. Могућ је и пут у иностранство. У емотивним односима, ви тачно знате шта желите и не оклевате да то и покажете.