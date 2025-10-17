НАПРАВИТЕ НАЈСОЧНИЈЕ САРМЕ ПО РЕЦЕПТУ СУЗАНЕ МАНЧИЋ! Трик од њене баке прави РАЗЛИКУ између добрих и САВРШЕНИХ
Сузана Манчић кулинарске тајне савладала је захваљујући мајци Вери, која је била пореклом Мађарица, па су њена јела увек имала посебан укус и арому.
Мама је, тврди Сузана, имала теорију да је припремање јела на масти много здравије, да људи нису патили због повишених триглицерида, да жене нису патиле од остеопорозе, да смо тада били много здравији него данас.
Вера је међу првима избацила запршку из свакодневног менија, чему се Сузанин отац Александар оштро противио, али узалуд.
- Тата је протестовао данима, али је мама била неумољива, нема више запршке и морали смо да се навикнемо. У нашој кући поштовала се традиција, за сваки празник правила се обавезно руска салата и то од седам састојака, па би то на крају испало седам килограма.
Рецепт за сарме Сузане Манчић
Почасно место на трпези имала је сарма од киселог купуса.
Од маме сам теорију савладала феноменално, а у пракси сам као најгори ђак у школи - "Седи, један", јер ми не полази за руком да их идеално савијем, а читав штос је у томе, да буду малецке, лепо увијене и поређане у шерпу.
Водитељка сматра да је тајна добре сарме у добро избалансираном односу пиринча и млевеног меса, које мора да буде мешано, јунеће и свињско, са доста бибера.
- Две главице црног лука пропржим на масти, додам 600 грама млевеног меса и бели лук, који обавезно стављам у свако јело.
Може да се наренда и једна шаргарепа, а кад то буде готово, додам пиринач и крећем да их завијам. Мислим да је читава цака баш у савијању, да оне буду једнаке величине.
Не волим велике сарме, убијају ми апетит, морају да буду мале и укусне, добро увијене. Кад се поређају у шерпу, додам воду, може да се стави и цео парадајз или паприка, и ставим на лагану ватру, да пућка бар три сата. Такође волим да је на крају запечем у рерни, покривену преосталим листовима купуса. И за разлику од љубави која не може да се подгрева, сарма је сутрадан још боља.
А и посна сарма, спремљена на уљу, без меса, изузетно је укусна. На пропржен лук додам пиринач да се још мало упржи, нарендану шаргарепу, суво грожђе, сецкане или млевене орахе.
(Стил/ Hello)