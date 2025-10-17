ШУШКАЛО СЕ ДА ЈЕ БАРАК ВАРА СА ЏЕНИФЕР АНИСТОН Огласила се Мишел Обама - открила најтежи период свог брака
Бивша прва дама САД Мишел Обама говорила је у подкасту "ИМО", у разговору са својим братом, Крејгом Робинсоном, о свом браку са Бараком Обамом, након гласина да је муж вара са глумицом Џенифер Анистон.
Мишел Обама је открила детаље о њиховом браку, али и најтежем периоду који је једва преживела.
Мишел (61) је нагласила да је Барак Обама (63) морао да коригује једну своју навику, како би се ускладили.
"Он се доста променио током 30 година брака, али морао је да се прилагоди", рекла је она.
Та навика била је кашњење. Барак Обама имао је обичај да, када креће са Мишел на неки догађај, одлази у купатило или ради неке друге ствари због чега би закаснили, а она никада не касни. Морала је често да га опомиње.
Њен брат је додао да је узрок те лежерности хавајско порекло Барака Обаме, а онда је Мишел испричала да њене ћерке знају да њихова мама не воли да касни, па увек стижу на време када раде нешто заједно.
Оглашавање Мишел Обаме уследило је након гласина да је она отишла из Вашингтона и да јој је доста политичког циркуса, али и да не жели више да се претвара да је све у реду у њеном браку, док извор тврди да брачни пар Обама никада није желео да се прикаже као савршен пар. Шушкало се да је њен супруг имао аферу са Џенифер Анистон.
Барак Обама појавио се три пута у јавности без супруге, за кратко време. Мишел није била са њим на сахрани бившег председника САД Џимија Картера, у јануару, због "продуженог годишњег одмора", није се појавила ни на инаугурацији Доналда Трампа, 20. јануара у Вашингтону, па је Барак Обама дошао без супруге, као једини бивши председник Америке без пратње.
Обама је виђен сам на вечери у главном граду Америке, а инсајдер је изјавио да је Мишел одуствовала са инаугурације јер једноставно не подржава Трампа.
У подкасту где су приказане и породичне успомене Мишел је тада открила да не би преживела осам година у Белој кући без подршке брата.
"Бити у браку са председником Сједињених Држава... на то нико није рачунао. Знали смо да је паметан и амбициозан, али, знате...", рекла је Мишел и нагласила да ју је брат наговорио да подржи кандидатуру свог мужа.
Мишел Обама причала је раније да није наклоњена политици, а многи је виде као прву жену која ће једног дана постати председница Америке.