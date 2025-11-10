ДОБИЛИ СТЕ КАЗНУ ПОШТОМ? Ево шта треба ПРВО ДА УРАДИТЕ и како да ИЗБЕГНЕТЕ принудну наплату
Приликом преузимања казне или судског писма грађани наилазе на много проблема због неадекватног поступања, а процедура је једноставнија него што се чини.
Од преузимања судског позива и провере предмета, преко могућности закључења споразума без одласка у суд, до плаћања казне електронским путем, процес је који буни већину грађана и одвраћа их од тога да му се посвете.
Сајт Половни аутомобили је, уз помоћ Прекршајног суда у Београду, припремио јасно објашњење целог поступка: од позива и увида у предмет, преко плаћања казне и споразума, до забране управљања. У наставку су одговори на 15 најчешћих питања који отклањају најчешће дилеме.
Нисте били код куће: како преузети судско писмо?
Ако вас поштар са судским позивом, одлуком, решењем или обавештењем затекне код куће и уручи вам писмено из суда, одмах ћете прочитати о чему се ради. Али ако вас не затекне код куће, што је најчешћи случај, јер поштари долазе преподне у радно време, оставиће вам само обавештење да вам суд нешто шаље. Ево како да сазнате о чему се ради:
На адреси на којој је пријављено ваше пребивалиште, покушано је уручење судског писмена - позива, судске одлуке, налога за поступање. На обавештењу је назначено да у року од 15 дана можете писмено лично преузети у Прекршајном суду на пулту уручења.У складу са одредбом члана 129. Закона о прекршајима, телефоном се могу давати само кратка обавештења, евентуално о томе да ли вам је упућен позив, или је експедована нека одлука суда, без улажења у саму садржину документа. По броју предмета који је назначен на обавештењу које вам је остављено можете на Току предмета прекршајних судова проверити о каквом акту суда је реч. Дакле, само кликнете на овај линк, унесете број предмета и видите шта је у питању.
Споразум о прекршају без одласка у суд
Уколико сте добили позив суда за рочиште ради саслушања поводом учињеног прекршаја из области саобраћаја, пореског поступка и администрације, кршења Закона о спречавању корупције, Закона о приватном обезбеђењу и сл. уз достављен позив и захтев за покретање прекршајног поступка можете се јавити подносиоцу захтева, који је назначен у горњем левом углу захтева, ради закључења споразума.
Kако платити казну по уплатници електронским путем?
Уколико плаћате на шалтеру поште или банке шифра плаћања је 153, док је за плаћање електронским путем шифра 253. Инструкције се односе на плаћање како новчане казне, тако и трошкова поступка.
Не пролази е-уплата: коме се јавити и шта послати?
Свашта данас може да се плати преко интернета, па и казне за саобраћајне и неке друге прекршаје. Ако плаћате новчану казну електронским путем, број рачуна на који треба да уплатите износ, треба унети без цртица. Уколико из било ког другог разлога нисте у могућности да платите новчану казну са унетим позивом на број, пошаљите на адресу електронске пошт председника суда (Ово је пример за Прекршајни суд у Београду) или писарнице обавештење да имате проблем са уплатом, како бисте добили прецизне инструкције.
Погрешан позив на број: како исправити уплату
Могуће је да по уплатници која је стигла уз пресуду, не можете да платите казну, јер није добар позив на број. Ево шта треба урадити у таквој ситуацији:
- Обратите се писарници суда на телефон или адресу електронске поште, како бисте добили прецизне инструкције. Неопходно је назначити број предмета по коме није могуће извршити уплату.
Kако да одложим рочиште и оправдам изостанак?
Ово је дефинитивно најчешће питање јер се многи возачи надају, а тако их и адвокати саветују, да ће успети да избегну казну одуговлачењем поступка до застарења. Уколико сте добили позив суда да лично приступите ради саслушања, а не да доставите писану одбрану, а спречени сте да одређеног дана приступите у суд, дужни сте да пре заказаног рочишта или најкасније тог дана доставите суду доказ о спречености са позивом на број предмета суда.
Доказ о спречености можете доставити путем електронске поште, препорученом пошиљком или предати на писарницу Суда.
Да ли може други члан породице да преузме пошиљку?
По закону не може без овлашћења пошиљку може преузети само лице на кога је лично назначена. Друго лице мора имати уредно овлашћење да уместо тог лица, преузме судско писмо. Међутим, у пракси је често другачије, јер неки поштари хоће да оставе и другом члану породице ако их замолите, како онај на кога је насловљена пошиљка не би после морао да одлази у суд да је тамо преузме.
Kолико времена имам да преузмем пошиљку?
У обавештењу које Вам је остављено стоји да имате рок од петнаест дана да преузмете пошиљку у суду, а да ће, уколико у том року не дођете да преузмете, писмено бити истакнуто на огласну таблу суда, где ће стајати осам дана. Уклањањем са огласне табле суда, осмог дана од истицања, писмено се сматра урученим. Огласне табле се налазе у суду, а електронска огласна табла суда, нажалост, није у функцији. Ако се Министарство правде икада сети да прекршајним судовима омогући и електронске огласне табле, онда ћете моћи преко интернета да прочитате све без потребе да губите време на одлазак у суд.
Да ли има потребе да доставим доказ о уплати?
Новчана казна коју уплатите евидентира се преко трезора истеком рока од 24 часа од уплате, с тим што тај рок може да буде и дужи ако сте уплату извршили преко мењачнице.Свакако је за Вас добро да доказ о уплати сачувате, а након неколико дана проверите у Регистру неплаћених новчаних казни да ли сте и даље у евиденцији. Уколико се тамо и даље водите да нисте платили казну, онда уплатницу скенирајте и пошаљите на адресу електронске поште суда.
Зашто принудна наплата?
Уколико сте добили пошиљку из суда по којој је остављено обавештење где је као врста уписника у броју предметаназначен ИПР, ИПР3 можете отићи на јавно доступан регистар неплаћених казни где ћете уношењем свог имена и презимена ћириличним писмом и јединственог матичног броја грађана моћи да дођете до уплатнице по којој суд врши принудну наплату. Уколико је ознака предмета ПР можете отићи на интернет страницу Ток предмета прекршајних судова где уношењем суда према седишту, врсте уписника (ПР), године под у којој је вођен предмет (ПР 2345/2013) и имаћете увид да ли Вам је обавештење достављено по решеном или нерешеном предмету и којој фази поступка се предмет налази.
Зашто казна кад је поступак обустављен?
Добили сте решење о обустави поступка извршења, а новчана казна се и даље налази у регистру неплаћених новчаних казни. Ево како и због чега је то могуће: На основу члана 334. став 3. Закона о прекршајима, новчана казна и трошкови поступка, подаци о кажњеном лицу као и сви остали подаци у вези са тиме бришу се из регистра неплаћених новчаних казниодмах након што кажњени плати целокупан дуговани износ, односно по истеку рока од четири године од дана када су прекршајни налог или осуђујућа пресуда постали правоснажни.
Kако се обратити поступајућем судији?
Судији (опет подсећање да се овом темом бавимо на примеру Прекршајног суда у Београду) се можете обратити позивом на број телефона: 011/ 655 - 0982 где ће Ваш позив бити преусмерен на судницу у којој судија поступа. Судије у истом простору и суде, па је велика вероватноћа да због суђења које је у току неће бити у могућности да се јаве, због чега се судији можете обратити и у путем електронске поште на адресу председника суда, а Ваша порука ће бити прослеђена на адресу електронске поште судије.
Kако проверити у којој фази је поступак?
Уколико знате да се против Вас води поступак, као странка у поступку имате могућност да извршите увид у списе предмета и да тражите копију списа предмета. О месту и времену када можете да извршите увид, обавештава Вас писарница суда. Уколико преузмете копију списа предмета, имате обавезу да платите судску таксу у износу од 20 динара по страници, а такса се плаћа судским таксеним маркама.Уколико имате сазнање под којим бројем се води поступак против Вас, на Току предмета прекршајних судова, уз бирање суда у Београду, одабира врсте уписника (ПР, ПРМ, ИПР, ИПР3) и назнаке броја предмета са годином можете видети све евидентиране радње у поступку, као и врсту одлуке уколико је донета.
Да вас не врате са границе
Уколико нисте платили новчану казну која вам је изречена правоснажном судском одлуком, може вам се догодити да вам гранична полиција не дозволи да изађете из земље. Да бисте избегли такве непријатности, можете пре одласка на пут проверити имате ли неку неплаћену казну, преко портала Министарства правде. У Регистру неплаћених новчаних казни можете уносом личног имена и презимена и ЈМБГ-а наћи уплатницу по којој можете поступати. У истом регистру можете наћи и уплатницу за изречену санкцију, новчану казну, по правоснажно окончаном поступку, где је донета осуђујућа пресуда.
Од када важи забрана управљања возилом?
Заштитна мера "Забрана управљања моторним возилом" почиње да тече од дана уручења обавештења о почетку трајања ове заштитне мере лицу коме је изречена, а не од дана пријема пресуде којом је мера изречена. Обавештење о почетку трајања мере доноси Министарство унутрашњих послова и лично га уручује лицу коме је мера изречена. Ова заштитна мера се односи само на категорију моторног возила за коју је изречена, односно којом категоријом возила је лице управљало у време извршења прекршаја. Према томе, све док од МУП-а не добијете обавештење, можете да возите иако сте већ добили пресуду у којој стоји да вам је изречена забрана управљања возилом одређене категорије.
Многи ово не знају, па чим добију пресуду, сматрају да је забрана на снази, а онда се непријатно изненаде када тек после одређеног времена добију обавештење од полиције.