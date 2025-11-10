(ВИДЕО) ТРИ МЕСТА У КУЋИ КОЈА НЕ СМЕТЕ ДА ЧИСТИТЕ СИРЋЕТОМ Уништићете површине, један савет се тиче веш машине

Многи га користе за уклањање мрља, каменца и непријатних мириса, па је постао неизоставан део домаћинстава која траже еколошку алтернативу хемијским средствима.

Међутим, иако је сирће корисно у многим ситуацијама, постоје површине и материјали на којима његова употреба може направити више штете него користи. Заправо, постоје три места у вашем дому која никада не бисте смели да чистите сирћетом.

Мадам Свет, експерт за личну и кућну хигијену, поделила је видео на Инстаграму у којем је објаснила да, ако у дому имате одређене материјале, никада не бисте требало ни да помислите да их чистите белим сирћетом.

"Ево три места која никада не смете чистити сирћетом", рекла је у видеу.

А прва ствар коју је навела је природни камен. Ако у кухињи имате радне плоче од природног камена или друге камене површине попут столова и ормарића, никада их не бисте смели чистити сирћетом, чак ни ако је разблажено, пише Дејли Експрес.

"Никада немојте користити чак ни разблажено сирће на природном камену. Превише је кисело", упозорила је она. Уместо тога, предложила је да се користи средство за прање судова разблажена водом и мека крпа, што би требало да буде довољно за чишћење просутих течности и трагова са камених површина. Паркетни подови су веома популарни, али употреба сирћета на њима може оштетити завршни слој.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Упозорила је и да сирће може скинути заштитни слој са пода и довести до деформације дрвета, па је најбоље потпуно избегавати овај метод. Као најбоље природно решење за чишћење паркета предложила је кастиљски сапун - сапун на бази маслиновог уља који потиче из регије Кастиља у Шпанији.

Ако вам је овај сапун скуп, можете користити и специјално средство за чишћење дрвених подова уз крпу од микрофибера. То је једноставан и ефикасан начин да подови остану чисти и неговани. На крају,упозорила је људе да сирће никада не користе на гуми. То укључује и чишћење гумених дихтунга на машини за судове или веш машини, упркос томе што многи тврде да сирће уклања буђ са тих површина.

"Временом може истрошити гуму и ољуштити је. Ако желите нешто за уклањање непријатних мириса, једноставно користите соду бикарбону", саветовала је.

Бело сирће се често препоручује и за неутралисање мириса у пешкирима, спортској опреми и одећи. Ако га користите на тај начин, обавезно га сипајте у отвор за детерџент, како не би дошао у контакт са гумом на вратима.

Многи пратиоци су јој се захвалили на саветима и признали да нису имали појма да сирћем заправо могу да оштете делове свог дома.

"Добро је знати, хвала вам", написала је једна особа. Друга је додала: "Хвала што сте поменули машину за судове. Невероватно је колико људи стално препоручује да се у машину сипа сирће, а произвођачи кућних апарата то уопште не препоручују", један је од коментара, преноси Вечерњи лист.