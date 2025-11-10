(ВИДЕО) ДИКАПРИО ЖЕЛЕО ДА ГЛУМИ ШЕФА БАНДЕ "ПИНК ПАНТЕР" Његови људи у Београду прикупљали чињенице, а вечити нежења већ је глумио на српском језику- Погледајте како је то изгледало
Славни глумац и Оскаровац Леонардо Дикаприо слави сутра 51. рођендан. У вези је сас италијанском манекенком Виторијом Ћерети (27) због које је одустао од бизарног љубавног правила да његове партнерке не смеју да имају више од 25 година. Чувени Лео ипак и даље не стаје пред олтар. Да ли ће у шестој деценији одабцити статус нежење?
Леонардо Дикаприо чудио је јавност том љубавном мантром, док је публику одушевљавао улогама. Тако је на ред дошла и она због које је проговорио наш језик.
Чувени глумац Леонардо Дикпарио одушевио је јавност у нашој земљи тада том сценом. Ту реченицу су многи добро запамтили, и сасвим добро је звучао док је изговарао те речи.
Глумац је изненадио наше људе када је 2000. у филму "Плажа" на течном српском језику рекао: "Сутра ћу да путујем много миља бициклом".
У тој сцени се такмичио са осталим ликовима ко ће најбоље да изговори цитирану реченицу и Леонардо Дикаприо, односно Ричард ког је глумио, био је у томе најбољи. У тој авантуристичкој драми Денија Бојла причало се на француском, шведском, енглеском, али и српском језику.
Коментарисало се да је Леонардо Дикаприо добро савладао наш језик, и да је сасвим коректно обавио тај задатак. Домаћу јавност заинтригирао је и када се наредне године сазнало да Оскаровац планира да сними филм о банди "Пинк Пантер" односно да глуми вођу ове криминалне групе.
Његов сценариста је у Београду прикупљао материјале за филм, и разговарао са запосленима београдског одељења Интерпола и тадашњим водитељем емисије 'Буђење' на Радио Београду Драганом Илићем, писао је Блиц.
"Филм се спрема и продуценти на њему раде врло детаљно. Када се заврши, биће то јако добар посао. Прича је озбиљна, али више не смем да откривам", рекао је извор за Блиц.
Можда је у међувремену Леонардо Дикаприо који је направио прави бум коментаром о Србији, добио још неку инспирацију за нову улогу, а да то има везе са нашом земљом., Било би га занимљиво чути и гледати како игра на српском језику, све време док филм трраје.
Мајка рођена у бункеру током рата, отац му је био писац
Леонардо Дикаприо живео је у у опасном кварту Лос Анђелеса, одрастао је у сиромаштву и био је круна студентске љубави љубави Ирмелин Инденбиркен и Џорџа Дикаприја, који су се после дипломирања преселили у Лос Анђелес, добили Леа и започели породичан живот. Нажалост, срећа која се види на фотографију трајала је само годину дана. Након 12 месеци брака родитељи Леонарда Дикаприја су се развели.
Ирмелин Инденбиркен је Леа одгајила као самохрани родитељ у Лос Анђелесу. Бивша секретарица пореклом из Немачке која се педесетих преселила у САД радила је неколико послова да би прехранила сина.
Са бившим супргом је након раскида остала у добрим односима, а Џорџ ког је упознала док је продавао стрипове, живео је неко време у њиховом комшилуку. Ипак, главну бригу о Дикаприју преузела је његова мајка, одлучна у намери да сину пружи боље детињство од оног које је она имала. Зато су се и преселили из суровог предграђа источног Лос Анђелеса у бољи крај, где је Лео уписао средњу школу. Мајка га је возила сваки дан иако јој је за то требало три сата.
Ирмелин Инденбиркен рођена је 1942. у склоништу у Немачкој за време Другог светског рата. Њена мајка је за немачки часопис "Хеллwегер Анзеигер" 1998. рекла да је породица живела у селу северно од Дортмунда и да имали веома тешке тренутке. Били су приморани да оду за Америку. Ирмелин је одрастала у немачкој заједници у Њујорку, а нњни родитељи су се 1985. вратили у родну земљу. Мајка Леонарда Дикаприја желела је да постане адвокатица.
Лео је оца који је писац, ретко виђао. Након што је стекао славу, више пута појављивао се у јавности са оцем који је деценијама у другом браку.
Глумац је 2014. у интервјуу за "Access Hollywood" рекао да га је мајка увек подржавала у одлуци да се бави глумом, а имао је 12 година када јој је рекао свој сан о глумачкој каријери.
На почетку његове каријере била је веома заштитнички настројена према њему, бранећи га од папараца који су га стално јурили. Мајка Леонарда Дикаприја наводно има велики утицај на његов љубавни живот односно све његове девојке морају да прођу одређени тест код ње.
Ирмелин Инденбиркен је у вези са Дејвидом Вордом а њихов "састанак на слепо" организовао је управо Лео, пре 12 година.
Дикаприо је у сјајним односима са очухом, али и маћехом са којом је његов отац годинама у вези.
Глумац је након низа емотивних веза и бродолома, доживео романсу са манекенком Виторијом Ћерети коју подржавају и његова мајка и очух макар судећи по заједничким сликама у Риму где су сви уживали у чарима овог града.