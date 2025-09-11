ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ВОЗАЧЕ Б КАТЕГОРИЈЕ! Од 2028. нова правила ОЛАКШАНО ПУТОВАЊЕ ЕВРОПОМ
Добре вести за све љубитеље кампера! Према информацијама немачког АДАЦ-а, од 2028. године сви возачи са возачком дозволом Б категорије моћи ће да возе возила тежине до 4,25 тона.
Међутим, важно је напоменути да ће се ово правило примењивати само на оне који су положили возачки испит након 1999. године.
Нова правила су део ревидиране Директиве ЕУ о возачким дозволама, која је усвојена 2023. године, пише Феникс магазин. Земље чланице Европске уније имају десетогодишњи рок за имплементацију, а Немачка је најавила почетак примене тек од 2028. До тада је могуће да се уведу додатни услови, попут обавезне обуке или чак додатног испита.
Промене не утичу на саобраћајна правила.
Важно је напоменути да, упркос новим ограничењима тежине, саобраћајна правила за кампер комбије остају непромењена. Ограничења за возила тежине од 3,5 тоне и даље важе, укључујући забрану претицања камиона и максимално ограничење брзине од 100 километара на сат.
Више младих возача у свету кампера?
АДАЦ се нада да ће ове промене подстаћи млађе генерације да се одлуче за путовање камперима. Кампери се све више препознају као одржива и бесплатна опција путовања, што потврђује и статистика. Према подацима „Focus Caravaning“, у 2023. години регистрације нових кампера су порасле за 7 процената, док је број преноса власништва порастао за 8 процената.
Упркос томе, пандемијске године 2020. и 2021. и даље су рекордне по броју нових регистрација.