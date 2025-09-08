scattered clouds
26°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСТОЈЕ МНОГЕ ТРКЕ, АЛИ ОВА ЈЕ ПОСЕБНА!

ОВИ ВОЗАЧИ НЕМАЈУ ПРАВО НА ГРЕШКУ! Одржава се Светско првенство трамваја у Бечу, а ДИСЦИПЛИНЕ ће вас оставити без речи

08.09.2025. 17:43 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Biz Portal/eKapija
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

На бечком тргу испред градске скупштине 13. септембра 2025. године окупљају се најбољи возачи трамваја на свету.

Укупно 25 тимова из Сан Дијега, Рио де Жанеира, Мелбурна, Хонгконга и других градова показаће своје возачко умеће у разним дисциплинама.

Из региона се на такмичењу очекују тимови из Будимпеште и Загреба. Дисциплине на „ТРАМ“ – Светском првенству разноврсне су као и градови из којих долазе учесници.

Такмичаре очекује кочење у милиметар при великој брзини, превожење посуде с водом без просипања, обарање чуњева у „Tram bouling-у“ и сл.

Сваки возач из 25 међународних тимова пролази кроз свих осам дисциплина. Почиње се са „Крени-стани“, а финале чини „ТРАМ-карлинг“.

да
Фото: freepik, ilustracija

Циљ је сакупити што више поена а мери се и укупно време сваког проласка, што се све дисциплине брже савладају, добија се више поена.

Вози се трамвајима земље домаћина, у Бечу су to Flexity и УЛФ (Ultra Low Floor) трамваји „Бечких линија“ (нем. „Wiener Linien“).

Званично Европско првенство возача трамваја „ТРАМ-ЕМ“ се од 2012. године одржава сваке године, а домаћин је увек друго саобраћајно предузеће из европског града са трамвајском мрежом.

Беч је „ТРАМ-ЕМ“ већ организовао 2015. године, пише еКапија. Десет година касније, „Бечке линије“ организују прво ТРАМ-Светско првенство.

Први пут ће моћи да учествују и тимови изван Европе.

трамвај трамвајске шине возачи беч
Извор:
Biz Portal/eKapija
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) РАДИО СКЛЕКОВЕ У ТРАМВАЈУ У САРАЈЕВУ, ПА ОДУШЕВИО ПУТНИКЕ Бодибилдер запалио друштвене мреже, сви снимили неуобичајену сцену
склекови

(ВИДЕО) РАДИО СКЛЕКОВЕ У ТРАМВАЈУ У САРАЈЕВУ, ПА ОДУШЕВИО ПУТНИКЕ Бодибилдер запалио друштвене мреже, сви снимили неуобичајену сцену

28.07.2025. 11:14 11:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕНТИМЕНТАЛНО ПУТОВАЊЕ ШИНАМА КРОЗ СУБОТИЧКУ ИСТОРИЈУ "Трамвај звани жеља", суботичка прича која не престаје да живи
трамвај

СЕНТИМЕНТАЛНО ПУТОВАЊЕ ШИНАМА КРОЗ СУБОТИЧКУ ИСТОРИЈУ "Трамвај звани жеља", суботичка прича која не престаје да живи

02.04.2025. 14:04 14:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕНЗИОНЕРКА ОСТАВИЛА ТОРБУ СА 2 МИЛИОНА РУБАЉА У ТРАМВАЈУ Возачи је пронашли и вратили све
новац

ПЕНЗИОНЕРКА ОСТАВИЛА ТОРБУ СА 2 МИЛИОНА РУБАЉА У ТРАМВАЈУ Возачи је пронашли и вратили све

09.06.2025. 21:39 21:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај