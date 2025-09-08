ПОСТОЈЕ МНОГЕ ТРКЕ, АЛИ ОВА ЈЕ ПОСЕБНА!
ОВИ ВОЗАЧИ НЕМАЈУ ПРАВО НА ГРЕШКУ! Одржава се Светско првенство трамваја у Бечу, а ДИСЦИПЛИНЕ ће вас оставити без речи
На бечком тргу испред градске скупштине 13. септембра 2025. године окупљају се најбољи возачи трамваја на свету.
Укупно 25 тимова из Сан Дијега, Рио де Жанеира, Мелбурна, Хонгконга и других градова показаће своје возачко умеће у разним дисциплинама.
Из региона се на такмичењу очекују тимови из Будимпеште и Загреба. Дисциплине на „ТРАМ“ – Светском првенству разноврсне су као и градови из којих долазе учесници.
Такмичаре очекује кочење у милиметар при великој брзини, превожење посуде с водом без просипања, обарање чуњева у „Tram bouling-у“ и сл.
Сваки возач из 25 међународних тимова пролази кроз свих осам дисциплина. Почиње се са „Крени-стани“, а финале чини „ТРАМ-карлинг“.
Циљ је сакупити што више поена а мери се и укупно време сваког проласка, што се све дисциплине брже савладају, добија се више поена.
Вози се трамвајима земље домаћина, у Бечу су to Flexity и УЛФ (Ultra Low Floor) трамваји „Бечких линија“ (нем. „Wiener Linien“).
Званично Европско првенство возача трамваја „ТРАМ-ЕМ“ се од 2012. године одржава сваке године, а домаћин је увек друго саобраћајно предузеће из европског града са трамвајском мрежом.
Беч је „ТРАМ-ЕМ“ већ организовао 2015. године, пише еКапија. Десет година касније, „Бечке линије“ организују прво ТРАМ-Светско првенство.
Први пут ће моћи да учествују и тимови изван Европе.