НЕ ТРЕБА ВАМ КЛИМА!

ДА ПО НАЈВЕЋИМ ВРУЋИНАМА СПАВАТЕ КАО БЕБА Једноставни савети како да останете “хладни” и добро се наспавате кад је преко 30 степени!

11.08.2025. 18:55 19:33
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
да
Фото: freepik, ilustracija

Британска фирма која производи кревете спровела је анкету и издвојила 12 једноставних начина да се расхладите и боље спавате током врућих летњих ноћи – и то без климе.

           Пре спавања направите промају помоћу вентилатора и отворених прозора, спавајте само под танким памучним или ланеним чаршавима, а мекане јастуке замените мањима и чвршћима.

           Носите лагану и широку памучну одећу, а мокра коса може пријатно расхладити главу док не утонете у сан.

           Термофор или пластична боца са леденом водом поред вас може додатно снизити температуру тела.

           Хлађење ногу у лавору са хладном водом опушта и освежава организам, а промају можете појачати и тако што испред прозора раширите мокар чаршав. За додатни ефекат, умотајте се у влажан чаршав по узору на древне Египћане.

           Избегавајте тешку храну пред спавање, спавајте што ниже (па чак и на поду), а за још бољи проток ваздуха може послужити и лежаљка од трске постављена испод постељине.

