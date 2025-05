ФИНАЛЕ ЕВРОВИЗИЈЕ ЈЕ ВЕЧЕРАС! Ево који је редослед наступа, а на бини ће се појавити и ЈЕДНО ПОЗНАТО ЛИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗНЕНАДИТИ СВЕ

Пренос почиње у 21 час, а гледаоци у Србији моћи ће да прате такмичење уживо на РТС-у, као и путем блога уживо на порталу Телеграф, који ће извештавати детаљно шта се дешава.

Редослед наступа је одређен жребом и додатно осмишљен како би цео шоу био што динамичнији и занимљивији за гледаоце, саопштила је швајцарска радиотелевизија СРГ SSR.

Правила гласања остају иста - 37 земаља додељује по два сета поена: један од националног жирија, а други од публике. Прво ће бити саопштени гласови жирија, а затим следи сабирање гласова публике које може променити ток гласања до последњег момента.

Посебну пажњу вечерас ће привући и појава познате водитељке Мишел Хунцикер, која је, како се наводи, намерно чувана за велико финале. Њено појављивање изазвало је велико интересовање широм Европе, а публика с нестрпљењем ишчекује да је види на сцени заједно са Хејзел Бругер и Сандром Студер.

У наставку следи редослед наступа финалиста:

1. Norveška | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luksemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonija | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Izrael | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Litvanija | Katarsis – Tavo Akys

6. Španija | Melody – ESA DIVA

7. Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Ujedinjeno Kraljevstvo | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austrija | JJ – Wasted Love

10. Island | VÆB – RÓA

11. Letonija | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Holandija | Claude – C’est La Vie

13. Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italija | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Nemačka | Abor & Tynna – Baller

17. Grčka | Klavdia – Asteromáta

18. Jermenija | PARG – SURVIVOR

19. Švajcarska | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugalija | NAPA – Deslocado

22. Danska | Sissal – Hallucination

23. Švedska | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francuska | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albanija | Shkodra Elektronike – Zjerm

Сви погледи вечерас су упрти ка сцени, ко ће однети победу и понети титулу најбољег у Европи, сазнаћемо вечерас.

Велику славу Мишел је стекла као манекенка и водитељка, али и као супруга чувеног италијанског певача Ероса Рамацотија. Са њим је била у браку од 1998. до 2009. године, а управо јој је Ерос посветио своју култну песму "Пиù bella цоса". Пар има ћерку Аурору.

Сам брак издржао је четири године, али онда је требало чак седам година да се развод између манекенке и музичара финализује.

- Моји родитељи су се растали кад сам била дете, с оцем нисам имала никакав однос и мислила сам да ме не воли. Због тога сам била несигурна и упала сам у секту Ратници светлости, која се темељи на прошлим животима - испричала је Мишел за немачки Билд.

Како је даље додала, секта јој је контролисала живот. Одвојила ју је и од мајке, с којом није смела да има контакте, а изгубила је и пријатеље.

- Присилили су ме да напустим манекенску агенцију и уверили ме да морам да их финансирам. Морала сам да им дам сав свој новац и још су ми запретили да ће ме убити ако напустим секту. Говорили су ми да је мој муж лош за мене, а ја сам га волела - испричала је.

