СИРУП ОД СМОКВИНОГ ЛИСТА ЈЕ ПРАВИ ЛЕТЊИ ХИТ Листови ослобађају арому кокоса и бадема, а бенефити су многи- ради детоксикацију јетре и помаже код респираторних тегоба
Посластичари, миксолози, кувари, али и баке и деке и љубитељи традиционалних рецепата уопште, добро су упознати са тајнама смоквиног лишћа, које је јестиво и прилично укусно. То не значи да можете јести лишће директно са дрвета. Пре припреме, потребно их је термички обрадити.
Када то урадите, ослободиће се прелепа, нежна арома кокоса, препечених бадема и ваниле. Да би се магија догодила, познаваоци често кратко пеку листове у рерни или на тигању, а затим их кувају са шећером или у млеку – слично као што се праве листови чаја.
Можете направити домаћи сируп , чај и сок од листова смокве, додајући лимун за додатно освежење, или користити мирисне листове за припрему десерта. За пана коту, пудинге, сладолед или кремасте десерте, млеко или павлака се кувају са листовима смокве како би се добила посебна арома. За коктеле се користи алкохол са додавањем алкохола, попут вотке, џина или рума, пише Пункуфер.
Вишенаменски листови се користе за увијање хране за роштиљање или печење јер чувају сочност и додају укус, а могу се користити и као основа за кување пиринча, поврћа и друге хране.
Сируп од смоквиног листа је леп заслађивач за јутарњу кафу или чај. Такође га можете прелити преко обичних бисквита за мало слаткоће, додати га у јогурт и гранолу за додатну слаткоћу или га користити уместо обичног сирупа у коктелима да бисте додали посебан, богат укус.
Сируп од смоквиног листа
– 6 листова смокве
– 480 мл воде
– 240 мл меда
– 200 г шећера
Припрема:
Загрејте рерну на 175 степени. Поређајте листове смокве на плех у једном слоју, тако да се не додирују. Ставите плех у рерну и пеците док листови не буду суви, благо увијени и још увек зелени, око 3 до 5 минута (у зависности од јачине рерне и да ли користите вентилатор). Извадите из рерне и оставите са стране.
У средњој шерпи доведите воду, мед и шећер до кључања на средњој ватри. Смањите ватру на најслабије и крчкајте 5 минута, мешајући док се шећер потпуно не раствори. Склоните са ватре, додајте препечене листове смокве и промешајте.
Оставите смесу да одстоји док се не охлади на собну температуру (око 90 минута). Процедите, одбаците листове и сипајте сируп са укусом смоквиног листа у херметички затворену посуду (нпр. теглу).
Чувати у фрижидеру и употребити у року од 3 недеље.
Помаже код варења и има противупална дејства
Смоквин лист (Ficus carica) се у народној медицини користи вековима, али данас све више истраживања потврђује његова корисна својства.
1.Регулација шећера у крви
Смоквин лист може помоћи у снижавању нивоа шећера у крви, а посебно помаже особама са дијабетесом типа 2. Такође, може смањити потребу за инсулином код неких пацијената.
2. Побољшање рада срца и крвних судова
Лист ништа не кошта, а садржи антиоксидансе и влакна који смањују ниво лошег холестерола (LDL). Помаже у снижавању крвног притиска и подржава здраву циркулацију.
3. Противупално дејство
Полифеноли и флавоноиди које садржи имају јака антиинфламаторна својства, која играју велику улогу код артритиса, упала и болова у зглобовима.
4. Подршка варењу
Чај од смоквиног листа се користи за ублажавање надимања, гасова и затвора. Има благо лаксативно дејство, па су одлична замена за лекове.
5. Детоксикација јетре
Подстиче рад јетре и може помоћи у њеном чишћењу од токсина.
6. Помоћ код респираторних тегоба
У традиционалној медицини се користи код бронхитиса, астме и упорног кашља. Има умирујуће дејство на дисајне путеве.
7. Заштита од оксидативног стреса
Висок садржај антиоксиданаса помаже у борби против слободних радикала. Успорава старење ћелија и јача имунитет.