РАJСКО ВОЋЕ ЗА ТЕЛО И ДУШУ Зашто су смокве најздравији избор ЛЕЧЕ, ПОДМЛАЂУЈУ И ШТИТЕ; Ево зашто их треба јести свакодневно
Иако су нам током године доступне суве смокве, ипак оне свеже ништа не може заменити.
Слатке, меснате плодове можете замрзнути, па их касније користи за колаче и штрудле, али и џемове.
Благотворно дејство смокви почиње од лечења акни и бубуљица до превенција рака. Смокве су богате бета каротеном, А, Ц, Е и К витаминима, калцијумом, гвожђем и другим минералима. Пред вама је 15 добрих разлога због којих је неопходно да укључите смокве у редовну исхрану.
15 разлога да једете смокве што чешће:
Превенција рака – Смокве су показале одличне резултате код смањења ризика од рака простате. Такође, верује се да помажу и код рака дојки у периоду након престанка менструације.
Смањује холестерол – Због сужења артерија може наступити инфаркт или мождани удар. Поред холестерола на оштећење срца делују и повећани триглицериди. Доказано је повољно деловање смокви на ниво холестерола у крви. Биљни стероли попут стигмастерола и ланостерола, које садрже смокве вежу се на молекуле холестерола у цревима и тако ометају његову апсорпцију.
Превенција високог крвног притиска и срчаног удара – Омега 3 анд Омега 6, којим смокве обилују, су веома важне за здравље кардио васкуларних органа. Смокве су добар извор калијума, минерала који регулише крвни притисак.
Помоћ у лечењу дијабетеса – Због количине шећера који садржи смоква, дијабетичарима се препоручује опрез приликом њеног коришћења. Ипак, уколико се користе умерено, може доћи до смањења потребе за количином инсулина код дијабетичара.
Побољшавају памћење – Редовно узимање смокви спречава анемију и побољшава памћење. Само четири суве смокве осигуравају чак четвртину препоручене дневне дозе гвожђа која је потребна нашем организму.
Лаксативно дејство и лек за стомачне тегобе – Компот од смокве делује као лаксатив. У народу су смокве познате као лек за чир и гастритис. Смањују надутост стомака, поспешују рад црева и уклањају грчеве у стомаку. Уништавају глисте и друге цревне паразите. Побољшавају цревно пражњење, смањује потребу за лаксативима, а да при томе не изазивају зависност, цревне грчеве и пролив.
Помоћ код хемороида – Дневна конзумација смокви је код лечења хемороида ефикасна колико и сами лекови.
Здраве су за кожу – Када се директно наноси на кожу, печена смоква може да излечи упалу попут апсцеса и чирева.
Лече акне – Због високог садржаја воде, пире од смокве делује као одличан препарат за чишћење коже и помаже у превенцији и лечењу акни.
Мењају млечне производе – Уколико сте нетолерантни на млечне производе, смокве могу да вам помогну. Пуне су калцијума и зато су одлична алтернативе онима који не могу да пију млеко или јогурт.
Убијају вирусе – Свежа смоква смирујуће делује код упале бронхијалних путева. Садржи пуно воде и природних шећера па је корисна код опоравка од исцрпљености и детоксикације. Такође, од грубо самлевених смокви се припрема кафа, која се препоручује плућним болесницима. Смокве и њихов млечни сок имају јако антисептичко и дезинфекционо дејство.
Помажу при мршављењу – Богате дијеталним влакнима, користе се у дијетама и код људи који пате од гојазности. Имају низак садржај масноћа и обезбеђује више влакана од било ког другог воћа и поврћа.
Чувају кости – Богате су калцијумом, минералом који има многе функције укључујући и густину костију. Посебно су добре за децу у развоју, труднице и жене у постменопаузи склоне остеопорози. Можете да их једете свеже, али и сушене које садрже пет пута више калцијума.
Отклањају несаницу – Садржај тритофана у смоквама помаже у лечењу несанице и поремећаја сна. Минеролошки састав позитивно делује на нервни систем, па помаже и код депресије.
Појачавају сексуалну жељу – Како су одличан савезник у борби против стреса, који је један од главних криваца за губитак сексуалне жеље, смокве могу да спасу ваш сексуални живот и уживање, наравно уз редовно коришћење, пише Стил.Курир.