РАJСКО ВОЋЕ ЗА ТЕЛО И ДУШУ Зашто су смокве најздравији избор ЛЕЧЕ, ПОДМЛАЂУЈУ И ШТИТЕ; Ево зашто их треба јести свакодневно

19.08.2025. 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica.com
Фото: Pixabay.com

Иако су нам током године доступне суве смокве, ипак оне свеже ништа не може заменити.

Слатке, меснате плодове можете замрзнути, па их касније користи за колаче и штрудле, али и џемове. 

Благотворно дејство смокви почиње од лечења акни и бубуљица до превенција рака. Смокве су богате бета каротеном, А, Ц, Е и К витаминима, калцијумом, гвожђем и другим минералима. Пред вама је 15 добрих разлога због којих је неопходно да укључите смокве у редовну исхрану. 

15 разлога да једете смокве што чешће:

Превенција рака – Смокве су показале одличне резултате код смањења ризика од рака простате. Такође, верује се да помажу и код рака дојки у периоду након престанка менструације. 

Смањује холестерол – Због сужења артерија може наступити инфаркт или мождани удар. Поред холестерола на оштећење срца делују и повећани триглицериди. Доказано је повољно деловање смокви на ниво холестерола у крви. Биљни стероли попут стигмастерола и ланостерола, које садрже смокве вежу се на молекуле холестерола у цревима и тако ометају његову апсорпцију. 

Превенција високог крвног притиска и срчаног удара – Омега 3 анд Омега 6, којим смокве обилују, су веома важне за здравље кардио васкуларних органа. Смокве су добар извор калијума, минерала који регулише крвни притисак.

Помоћ у лечењу дијабетеса – Због количине шећера који садржи смоква, дијабетичарима се препоручује опрез приликом њеног коришћења. Ипак, уколико се користе умерено, може доћи до смањења потребе за количином инсулина код дијабетичара. 

Побољшавају памћење – Редовно узимање смокви спречава анемију и побољшава памћење. Само четири суве смокве осигуравају чак четвртину препоручене дневне дозе гвожђа која је потребна нашем организму. 

Лаксативно дејство и лек за стомачне тегобе – Компот од смокве делује као лаксатив. У народу су смокве познате као лек за чир и гастритис. Смањују надутост стомака, поспешују рад црева и уклањају грчеве у стомаку. Уништавају глисте и друге цревне паразите. Побољшавају цревно пражњење, смањује потребу за лаксативима, а да при томе не изазивају зависност, цревне грчеве и пролив. 

Фото: Pixabay.com

Помоћ код хемороида – Дневна конзумација смокви је код лечења хемороида ефикасна колико и сами лекови. 

Здраве су за кожу – Када се директно наноси на кожу, печена смоква може да излечи упалу попут апсцеса и чирева. 

Лече акне – Због високог садржаја воде, пире од смокве делује као одличан препарат за чишћење коже и помаже у превенцији и лечењу акни. 

Мењају млечне производе – Уколико сте нетолерантни на млечне производе, смокве могу да вам помогну. Пуне су калцијума и зато су одлична алтернативе онима који не могу да пију млеко или јогурт. 

Убијају вирусе – Свежа смоква смирујуће делује код упале бронхијалних путева. Садржи пуно воде и природних шећера па је корисна код опоравка од исцрпљености и детоксикације. Такође, од грубо самлевених смокви се припрема кафа, која се препоручује плућним болесницима. Смокве и њихов млечни сок имају јако антисептичко и дезинфекционо дејство. 

Помажу при мршављењу – Богате дијеталним влакнима, користе се у дијетама и код људи који пате од гојазности. Имају низак садржај масноћа и обезбеђује више влакана од било ког другог воћа и поврћа. 

Чувају кости – Богате су калцијумом, минералом који има многе функције укључујући и густину костију. Посебно су добре за децу у развоју, труднице и жене у постменопаузи склоне остеопорози. Можете да их једете свеже, али и сушене које садрже пет пута више калцијума. 

Отклањају несаницу – Садржај тритофана у смоквама помаже у лечењу несанице и поремећаја сна. Минеролошки састав позитивно делује на нервни систем, па помаже и код депресије. 

Појачавају сексуалну жељу – Како су одличан савезник у борби против стреса, који је један од главних криваца за губитак сексуалне жеље, смокве могу да спасу ваш сексуални живот и уживање, наравно уз редовно коришћење, пише Стил.Курир.

(krstarica.com)

