Хтео је само да помогне ВРАТИО ИЗГУБЉЕНУ БУРМУ, А НЕКОЛИКО ДАНА КАСНИЈЕ ПОЛИЦИЈА МУ ЗАКУЦАЛА НА ВРАТА Ово је разлог
„Детектив за прстење“, Елиас Варлинге (27) из Норћепинга у Шведској, познат је по томе што уз помоћ метал детектора проналази изгубљене прстенове и друге вредне предмете на плажама.
Недавно је, након што је пронашао изгубљену бурму у Мејеривикену на Оланду, постао главна тема у граду. Ипак, иако је његов поступак изазвао радост код власника, срећа није дуго трајала.
Све се догодило раније ове године када је Елиас притекао у помоћ пару који је на Фејсбуку објавио да је изгубио бурму. Одмах је понудио своју помоћ и дошао на место догађаја са својим водоотпорним метал детектором. Његово брзо трагање привукло је пажњу купача, а пар је био одушевљен када је бурма пронађена за мање од десет минута.
Проналазак који је изазвао проблем
Међутим, радост је брзо замењена шоком. Једна особа је анонимно послала чланак о проналаску Окружној управи у Калмару, која је потом одлучила да Елиаса пријави полицији – зато што није имао дозволу за употребу метал детектора на том подручју.
– Улажете време и енергију да помогнете људима, а онда будете кажњени – каже Елиас, који је био потресен када је добио обавештење о пријави. Објашњава да је процес добијања дозволе компликован и дуготрајан, а у том периоду прстен би могао да се још више закопа у песак. Поред тога, постоји административна такса од 1.000 круна по плажи коју желите да претражујете. За Елиаса, који све ради волонтерски, такви трошкови нису изводљиви.
„Био сам толико срећан!“
Власник бурме, Ханс Елбел Бјерклунд, није могао да сакрије радост.
– Био сам толико срећан! – рекао је, док је његова супруга Сузан додала:
– Људи на плажи су пратили како Елиас тражи. Сви су били одушевљени када је пронашао прстен. То је била права прича!
Елиас каже да локални медији често извештавају о његовим проналасцима, што му доноси нове позиве.
– Многи су ми се јавили након што сам пронашао бурму на Оланду. Сада идем у јужну Шведску да тражим шест изгубљених прстенова – рекао је он.
Помаже људима, али и чисти плаже
Елиас ради сезонски у зоолошком врту Колмарден, где вози карусел и ради у кафићу у Норћепингу, а потраге обавља искључиво из страсти и добре воље.
Он сматра да правила о археолошким налазиштима нису применљива на његову активност, јер он, како каже, помаже људима и доприноси заједници.
– Ови уређаји не служе за пљачку археолошких локалитета, већ могу да помогну обичним људима и заштите животну средину – истиче он.
– Проналазим невероватне количине смећа док претражујем са метал детектором. Све то сакупљам и бацам.
