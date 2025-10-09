КАКО ИЗГРАДИТИ КУЋУ БЕЗ ДА ЈЕ СЛЕДЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА ИГНОРИШЕ Не правите замак који нико неће користити ПОСЛУШАЈТЕ САВЕТ РУСКОГ АРХИТЕКТЕ
У Србији је тренутно у току процес легализације бесправно изграђених објеката, који је покренут новим законом под називом „Коначно свој на своме“.
Овај закон има за циљ да реши вишедеценијски проблем нелегалних објеката и омогући грађанима да стекну правну сигурност у вези са својим имовинским правима.
Најпаметнији савет архитекте
Уколико вас је овај закон подстакао да купите парче земље и сами изградите кућу за себе, предлажемо вам да пре тога прочитате савете архитекте Александра Бородина.
Његов приступ градњи је јасан: треба да се избегне градња куће која подсећа на зграду у којој нико неће живети, већ да се размишља паметно и гради у складу са потребама.
"Вашој деци никада неће требати ваша кућа. Времена су сада једноставно таква. Некада смо дизајнирали племенске "куће", тоспратнице за синове, снаје и унуке. Данас деци не требају такви домови. Ваш син неће довести снајку у кућу, неће чекати да ви умрете да би се он оженио.... Зашто онда градите кућу 300 година, трошите невероватно много новца, а следећој генерацији она неће бити ни потребна?"
Уместо тога он предлаже следеће:
Савет број 1.
- Изградите једноставну кућу без подрума и тавана - само основно. По њему, уштеда је огромна ако изградите кућу само са две спаваће собе, кухињом и купатилом.
"Правилно израчунајте своје ресурсе и одаберите онакву кућу какву ћете направити без оптерећења за 10 до 15 година."
Савет број 2.
- Организујте простор мудро
"Ако већ правите кућу, она мора бити баш по вашој мери. На пример, нека кухињски прозори гледају на пут, тако ћете док перете суђе видети ко вам долази па ћете моћи да ставите кафу.
Роштиљ треба направити тако да се можете дивити заласку сунца док роштиљате.
Важно је да ваша кућа буде удобна вама."
Савет број 3.
Базен и гаража вам нису потребни
"Ако направите базен у дворишту биће то овако: прве недеље ћете се купати сви. Месец дана касније ћете се купати једном у две недеље, а после 3 или 4 месеца више се нико неће купати у базену. Зашто? Немате времена за то. После ћете у базену видети само обавезу за чишћење, никад извор уживања.
Иста је ситуација са гаражом. Само 5 % људи оставља кола у гаражи. Зашто? Лењост. Гаража се временом претвара у складиште и након пар месеци у њој више неће ни бити места за кола.
Зато послушајте мој савет и градите паметно, само оно најосновније."