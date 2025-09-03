ПРИПРЕМЕ УВЕЛИКО ПОЧЕЛЕ!
КОЛИКО ЋЕ НАС КОШТАТИ ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ 2026? Објављене цене првих аранжмана, ЕВО шта добијате за 20, а шта за 60 евра
Нова година се полако приближава, а с њом и питање - колико ће нас ове године коштати новогодишња ноћ?
Према тренутним информацијама, припреме су увелико у току, а места за наступе већ се попуњавају.
Цене за дочек варирају, зависно од понуде. Ако тражите повољнију опцију, за 20 евра по особи можете уживати уз локални бенд или ДЈ-а. У ову цену је укључено пиће "алл инцлусиве" током целе вечери, док је храна нешто скромнија и обично подразумева грицкалице и пецива.
За оне који желе "нешто мало јаче", цене се крећу око 60 евра по особи. У овај аранжман улази наступ неког мало познатијег бенда који зна да "запали" атмосферу, такође уз пиће "алл инцлусиве" и, што је најважније, богату свечану вечеру.
Што се тиче наступа познатих имена домаће естраде, њихове цене за дочек још увек нису објављене. Управо они најчешће диктирају крајњи рачун за прославу уласка у нову годину, па ћемо сачекати њихове најаве.
Дакле, ако планирате излазак за дочек, рачунајте да ће вас то коштати најмање 20 евра, али и вишеструко више ако желите богатију понуду. На крају, све зависи од тога да ли славите због музике, атмосфере или због још једне шансе да заборавите на стару годину.