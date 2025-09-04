scattered clouds
22°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сматрали су га чудотворним!

Лечи тугу, штити од злих сила! ЕВО ЗАШТО СУ НАШИ ПРЕЦИ ВЕРОВАЛИ У МОЋ КАНТАРИОНА У цветовима „ГОСПИНЕ ТРАВЕ“ крије се НАЈВЕЋА моћ Сунца

04.09.2025. 22:27 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
Коментари (0)
биљка
Фото: pexels.com

На сунчаним обронцима, ливадама и поред путева широм Србије расте кантарион – биљка ситних жутих цветова која је вековима сматрана чудотворном.

У народној медицини користила се и за лечење рана и опекотина, и за тугу и немир душе.
 

Кантарион (Hypericum perforatum) у народу је познат и као „госпина трава“. Његови цветови беру се у време око Петровдана, када се, веровало се, у њима налази највећа моћ сунца. Тада се и спремао познати кантарионов мелем – цветови потопљени у маслиново уље давали су црвенкасто уље које је служило за ране, опекотине и убоде.
 

Лек за душу
 

Осим што је био неизоставан у народним апотекама, кантарион се користио и као „лек за тугу“. У многим селима чај од кантариона пио се код несанице, страха и потиштености. Старији су говорили: „Попиј кантарион, па ће ти срце бити лакше.“ Данас знамо да кантарион садржи супстанце које делују антидепресивно, а народ је то осећао инстинктивно вековима уназад.

Заштита од злих сила
 

Кантарион је имао и магијску моћ у народним веровањима. Гранчице кантариона стављале су се у кућу или преко врата да штите од урока и несреће. У неким крајевима девојке су га стављале под јастук уочи Петровдана, верујући да ће им у сну показати будућег мужа.

Биљка из народне апотеке

Од кантариона се припремају чајеви, мелеми и уље. Чај се пио за стомачне тегобе и као средство за смирење, док је уље било најпознатије као лек за спољашње повреде. У народној медицини важило је правило: „Ако не знаш шта да даш болеснику – дај му кантарион.“

Наслеђе кантариона

Иако га данас налазимо и у апотекама у облику капсула, кантарион је остао дубоко везан за традицију српског села. Његови жути цветови и црвено уље и даље подсећају да природа у себи носи лекове који су хранили и лечили генерације пре нас, пише портал Лепоте Србије.
 

лековито биље народна веровања мелем
Извор:
Лепоте Србије
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У БАВАНИШТУ НЕМА ОДМОРА Припрема се расад, „опипава“ тржиште, склапају договори с откупљивачима... А ево које је ЛЕКОВИТО БИЉЕ ове године имало најбољу ПРОЂУ

У БАВАНИШТУ НЕМА ОДМОРА Припрема се расад, „опипава“ тржиште, склапају договори с откупљивачима... А ево које је ЛЕКОВИТО БИЉЕ ове године имало најбољу ПРОЂУ

21.11.2023. 20:27 20:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај