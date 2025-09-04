Сматрали су га чудотворним!
Лечи тугу, штити од злих сила! ЕВО ЗАШТО СУ НАШИ ПРЕЦИ ВЕРОВАЛИ У МОЋ КАНТАРИОНА У цветовима „ГОСПИНЕ ТРАВЕ“ крије се НАЈВЕЋА моћ Сунца
На сунчаним обронцима, ливадама и поред путева широм Србије расте кантарион – биљка ситних жутих цветова која је вековима сматрана чудотворном.
У народној медицини користила се и за лечење рана и опекотина, и за тугу и немир душе.
Кантарион (Hypericum perforatum) у народу је познат и као „госпина трава“. Његови цветови беру се у време око Петровдана, када се, веровало се, у њима налази највећа моћ сунца. Тада се и спремао познати кантарионов мелем – цветови потопљени у маслиново уље давали су црвенкасто уље које је служило за ране, опекотине и убоде.
Лек за душу
Осим што је био неизоставан у народним апотекама, кантарион се користио и као „лек за тугу“. У многим селима чај од кантариона пио се код несанице, страха и потиштености. Старији су говорили: „Попиј кантарион, па ће ти срце бити лакше.“ Данас знамо да кантарион садржи супстанце које делују антидепресивно, а народ је то осећао инстинктивно вековима уназад.
Заштита од злих сила
Кантарион је имао и магијску моћ у народним веровањима. Гранчице кантариона стављале су се у кућу или преко врата да штите од урока и несреће. У неким крајевима девојке су га стављале под јастук уочи Петровдана, верујући да ће им у сну показати будућег мужа.
Биљка из народне апотеке
Од кантариона се припремају чајеви, мелеми и уље. Чај се пио за стомачне тегобе и као средство за смирење, док је уље било најпознатије као лек за спољашње повреде. У народној медицини важило је правило: „Ако не знаш шта да даш болеснику – дај му кантарион.“
Наслеђе кантариона
Иако га данас налазимо и у апотекама у облику капсула, кантарион је остао дубоко везан за традицију српског села. Његови жути цветови и црвено уље и даље подсећају да природа у себи носи лекове који су хранили и лечили генерације пре нас, пише портал Лепоте Србије.