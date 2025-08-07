ЛЕТО ЈЕ ЈОШ ТУ, У БАШТИ ИМА ПОСЛА! Ево шта морате обрати, ПОСАДИТИ и заштитити У АВГУСТУ да вам ваш ВРТ буде целе године захвалан!
Стигао је август – месец када у баштама миришу зрели плодови, али и када вредни произвођачи не одлажу алат, јер их чека још доста посла.
Иако берба доминира, ово је и време сетве, заштите биљака и припрема за наредне сезоне. Доносимо вам преглед најважнијих радова у повртњаку, воћњаку и врту.
Повртњак: Берба и сетва у пуном јеку
Август је богат плодовима – беру се паприке, патлиџан, краставци, боранија, лубенице, диње, а сазрева и парадајз идеалан за прављење сока и зимнице. Не заборавите да одмах оберете зреле плодове, али и оне деформисане – како би биљка наставила несметано да доноси нове.
Поред тога, август је и месец за сетву:
Спанаћ, рукола, ротквице, роткве, арпаџик, сребрњак, зелена салата – све то можете сејати сада.
Не заборавите да сакупите семе омиљених повртарских биљака – биће вам корисно следеће сезоне и уштедећете новац.
Посебна пажња се посвећује купусњачама – јер август је време када их нападају пужеви, бувачи, совице, лисне ваши, али и болести попут црне пегавости и пламењаче. Редовна контрола и заштита су обавезни.
Воћњак: Слатки плодови у рукама
Август доноси сазревање крушака (Виљамовка, Санта Марија, Караманка), бресака (Санкрест, Ред Хејвен), нектарина (Фантазија, Морсијани), али и летњих сорти јабука (Прима, Гала). У другој половини месеца стиже и лешник, па припремите рукавице и корпе!
Врт: Лепота тражи негу
Цвеће и украсне биљке сада захтевају мало више пажње. Не заборавите да:
Редовно уклањате прецветале цветове.
Заливате биљке правилно, нарочито у јутарњим или вечерњим сатима.
Прихрањујете украсно грмље и трајнице.
И из цвећа можете сакупити семе за следећу сезону – једноставно га осушите и сачувајте на сувом месту.
Не заборавите травњак
Последњих дана августа обавезно прихраните травњак како би ојачао пред јесен и зиму. То ће му помоћи да остане густ и здрав и када температуре падну.