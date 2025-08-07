few clouds
ЛЕТО ЈЕ ЈОШ ТУ, У БАШТИ ИМА ПОСЛА! Ево шта морате обрати, ПОСАДИТИ и заштитити У АВГУСТУ да вам ваш ВРТ буде целе године захвалан!

07.08.2025. 20:39 20:50
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
Коментари (0)
Фото: freepik, ilustracija

Стигао је август – месец када у баштама миришу зрели плодови, али и када вредни произвођачи не одлажу алат, јер их чека још доста посла.

Иако берба доминира, ово је и време сетве, заштите биљака и припрема за наредне сезоне. Доносимо вам преглед најважнијих радова у повртњаку, воћњаку и врту.

Повртњак: Берба и сетва у пуном јеку

Август је богат плодовима – беру се паприке, патлиџан, краставци, боранија, лубенице, диње, а сазрева и парадајз идеалан за прављење сока и зимнице. Не заборавите да одмах оберете зреле плодове, али и оне деформисане – како би биљка наставила несметано да доноси нове.

Поред тога, август је и месец за сетву:

Спанаћ, рукола, ротквице, роткве, арпаџик, сребрњак, зелена салата – све то можете сејати сада.

Фото: freepik, ilustracija

Не заборавите да сакупите семе омиљених повртарских биљака – биће вам корисно следеће сезоне и уштедећете новац.

Посебна пажња се посвећује купусњачама – јер август је време када их нападају пужеви, бувачи, совице, лисне ваши, али и болести попут црне пегавости и пламењаче. Редовна контрола и заштита су обавезни.

Воћњак: Слатки плодови у рукама

Август доноси сазревање крушака (Виљамовка, Санта Марија, Караманка), бресака (Санкрест, Ред Хејвен), нектарина (Фантазија, Морсијани), али и летњих сорти јабука (Прима, Гала). У другој половини месеца стиже и лешник, па припремите рукавице и корпе!

Врт: Лепота тражи негу

Цвеће и украсне биљке сада захтевају мало више пажње. Не заборавите да:

Редовно уклањате прецветале цветове.

Фото: freepik, ilustracija

Заливате биљке правилно, нарочито у јутарњим или вечерњим сатима.

Прихрањујете украсно грмље и трајнице.

И из цвећа можете сакупити семе за следећу сезону – једноставно га осушите и сачувајте на сувом месту.

Не заборавите травњак

Последњих дана августа обавезно прихраните травњак како би ојачао пред јесен и зиму. То ће му помоћи да остане густ и здрав и када температуре падну.

