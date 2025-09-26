ЛУДИЛО У СВЕТУ КОЛЕКЦИОНАРА За овај аутомобил спремни да дају преко 10.000 евра СЕЋАТЕ ЛИ СЕ ТРАБАНТА
И док смо као деца маштали о моћним аутомобилима попут Ферарија, Ламборгинија и Поршеа, постојала су и возила која су нам се, из неког разлога, залепила за сећање.
Једно од таквих је и Трабант, понос аутомобилске индустрије Источне Немачке
Иако није био познат по квалитету, оставио је значајан траг на улицама Југославије. Од 3,7 милиона произведених примерака, преживело их је тек неколико хиљада. Ипак, немачки часопис Ауто Билд пронашао је један који је "као чаша".
Да подсетимо, Трабант се некада возио у Источној Немачкој и другим земљама, а данас га возе колекционари, љубитељи и туристи, као и Горан Бреговић по Београду, који је снимљен како га вози у једном луксузном кварту.
- Волим "трабанта" и лакше ћу ти дати "мерцедес" да возиш него њега. Волим те утопијске концепте, па и ту утопију да се направи ауто који ће свако моћи да купи. То је тако лепо - рекао је једном приликом чувени Брега.
Два цилиндра, 26 коња и девет километара на сату
Реч је о топ верзији Трабант П601 С де Luxe из 1990. године, који, по речима продавца, има само девет пређених километара. Изгледа као да је управо изашао из фабрике у Цвикауу, а преживео је 35 година као да је био у правој аутомобилској "временској капсули".
Аутомобил изгледа онако како га памтимо. Небеско плави лак је беспрекоран, а унутрашњост са смеђом тканином је нетакнута. Све одаје утисак да је време за овај аутомобил стало. Био је то врхунски модел, опремљен детаљима који су се у DDR-u сматрали луксузом, као што су раткапне, рукохват за путнике, електрична инсталација од 12 волти и осветљена преграда за рукавице.
Аутентични "Траби" осећај обезбеђује 0,6-литарски, двотактни бензинац са два цилиндра и 26 КС, упарен са четворостепеним ручним мењачем.
Према фабричким подацима, Трабант тежак 600 килограма могао је да достигне максималну брзину од 105 километара на сат, али с обзиром на то да му је за "стотку" потребан дужи залет од девет километара, овај примерак сигурно никад није "толико јурио".
Без сувишних додатака, без удобности и електронике, овај Трабант нуди само препознатљиво пуцкетање пластике, цимање и облак дима из ауспуха. Управљање је директно, а шасија једноставна, али робусна. Цена овог ретког примерка износи 10.450 евра.