ЛУКСУЗНИ КОМПЛЕКС ГРАДИ СЕ У КЛАДОВУ Бисер на Дунаву све атрактивнија туристичка дестинација, биће прави магнет
КЛАДОВО: Смештена на обалама Дунава општина Кладово има много тога да понуди туристима, али како би се додатно појачао туристички потенцјијал и привукао још већи број посетилаца у сарадњи са Министарством туризма Републике Србије, започела је изградња отвореног базенског комплекса који ће.
– Ово је заједнички пројекат са Министарством туризма. Општина Кладово учествује делом из свог буџета, али је већи део средстава обезбедило Министарство. Важно је што је Кладово препознато као туристичка дестинација, а у последњих неколико година много је урађено да се то и докаже, рекао је за РИНУ председник општине Саша Николић.
Комплекс ће обухватити велики базен за пливаче са трибинама, мали базен за децу са воденим атракцијама, као и пратеће објекте и садржаје.
– У склопу комплекса биће и терен за падел, а планирано је и да део простора буде намењен угоститељству и спортским активностима. Овим пројектом деци ће по први пут бити омогућена школа пливања у Кладову, што је велики напредак за заједницу – истакао је Николић.
Укупна вредност изградње базенског комплекса процењује се на око 600 милиона динара, од чега држава финансира око 500 милиона, док општина учествује са приближно 100 милиона.
Николић додаје да квалитетна путна инфраструктура и боља повезаност са Нишом и Београдом такође доприносе већем броју туриста који посећују Кладово.
– Туризам је постао главни покретач развоја Кладова. Тренутно имамо просечно 2,3 ноћења домаћих и 2,4 ноћења страних туриста, а очекујем да ће изградња комплекса додатно повећати те бројке – додао је он.