ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ СОЦИЈАЛНИ ЏЕТ-ЛЕГ И КОЈЕ ЈЕ ИДЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА СПАВАЊЕ Није за све исто и зависи од година
Идеално време за спавање зависи од узраста, али већини одраслих највише прија одлазак на починак између 20 и 24 часа. Спавање ноћу, у складу са природним биолошким ритмом, кључно је за добро здравље и опоравак организма.
Како старимо, потреба за сном и ритам спавања се мењају. Особе старије од 65 година чешће се буде током ноћи, делом због промена у циклусу спавања, али и због физиолошких разлога. Са годинама постајемо склонији ранијем одласку на спавање и ранијем буђењу.
Према речима др Линел Шниберг (Lynelle Schneeberg), дечје психолошкиње специјализоване за спавање, различите старосне групе имају и различите потребе у погледу времена када је најбоље лећи у кревет.
На основу података Националне фондације за сан (National Sleep Foundation), стручњаци су израчунали препоручено време за одлазак на спавање, узимајући у обзир просечно време потребно да човек заспи:
- Бебе (0–3 месеца): без одређеног времена
- Одојчад (4–11 месеци): 18:00 – 19:00
- Мала деца (1–2 године): 19:00 – 19:30
- Предшколци (3–5 година): 19:00 – 20:00
- Школска деца (6–13 година): 20:00 – 21:30
- Тинејџери (14–17 година): 21:00 – 22:30
- Млади одрасли (18–25 година): 20:00 – 00:00
- Одрасли (26–64 године): 20:00 – 00:00
- Старији од 65 година: 20:00 – 00:00
Зашто је важно када идемо на спавање?
Истраживачи са Универзитета у Квинсленду објашњавају да, иако свако има свој природни ритам, наш биолошки сат нас чини „дневним бићима“ - активним током дана и поспанијим ноћу.
Ако стално одлазимо на спавање у неповољно време или игноришемо природни ритам, то може довести до поремећаја у функционисању организма и лошијег здравља. Одступање од унутрашњег циркадијалног ритма повезано је са повећаним ризиком од депресије, дијабетеса и карцинома, показује истраживање из 2019. године.
Стручњаци зато саветују да се викендом не спава превише дуго, јер нагле промене у распореду одмора могу створити такозвани „социјални џет-лег“ - поремећај ритма сна и буђења.
Иако је дневни сан бољи него никакав, најбоље је ипак - спавати ноћу, када то наш организам природно очекује.