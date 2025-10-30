overcast clouds
18°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ СОЦИЈАЛНИ ЏЕТ-ЛЕГ И КОЈЕ ЈЕ ИДЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА СПАВАЊЕ Није за све исто и зависи од година

30.10.2025. 16:57 17:08
Пише:
Дневник
Извор:
24sata.hr/Дневник
Коментари (0)
spavanje
Фото: pixabay.com/ilustracija

Идеално време за спавање зависи од узраста, али већини одраслих највише прија одлазак на починак између 20 и 24 часа. Спавање ноћу, у складу са природним биолошким ритмом, кључно је за добро здравље и опоравак организма.

Како старимо, потреба за сном и ритам спавања се мењају. Особе старије од 65 година чешће се буде током ноћи, делом због промена у циклусу спавања, али и због физиолошких разлога. Са годинама постајемо склонији ранијем одласку на спавање и ранијем буђењу.

Према речима др Линел Шниберг (Lynelle Schneeberg), дечје психолошкиње специјализоване за спавање, различите старосне групе имају и различите потребе у погледу времена када је најбоље лећи у кревет.

На основу података Националне фондације за сан (National Sleep Foundation), стручњаци су израчунали препоручено време за одлазак на спавање, узимајући у обзир просечно време потребно да човек заспи:

spavanje
Фото: pixabay.com/ilustracija
  • Бебе (0–3 месеца): без одређеног времена
  • Одојчад (4–11 месеци): 18:00  19:00
  • Мала деца (1–2 године): 19:00  19:30
  • Предшколци (3–5 година): 19:00  20:00
  • Школска деца (6–13 година): 20:00  21:30
  • Тинејџери (14–17 година): 21:00  22:30
  • Млади одрасли (18–25 година): 20:00  00:00
  • Одрасли (26–64 године): 20:00  00:00
  • Старији од 65 година: 20:00  00:00

Зашто је важно када идемо на спавање?

Истраживачи са Универзитета у Квинсленду објашњавају да, иако свако има свој природни ритам, наш биолошки сат нас чини „дневним бићима“ - активним током дана и поспанијим ноћу.

park
Фото: pixabay.com/ilustracija

Ако стално одлазимо на спавање у неповољно време или игноришемо природни ритам, то може довести до поремећаја у функционисању организма и лошијег здравља. Одступање од унутрашњег циркадијалног ритма повезано је са повећаним ризиком од депресије, дијабетеса и карцинома, показује истраживање из 2019. године.

Стручњаци зато саветују да се викендом не спава превише дуго, јер нагле промене у распореду одмора могу створити такозвани „социјални џет-лег“ - поремећај ритма сна и буђења.

Иако је дневни сан бољи него никакав, најбоље је ипак - спавати ноћу, када то наш организам природно очекује.

сан спавање време
Извор:
24sata.hr/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СПАВАЊЕ ЈЕ НОВА ДИЈЕТА, ОНИ КОЈИ СПАВАЈУ МАЊЕ ГОЈЕ СЕ БРЖЕ! Шест доказа да сан директно утиче на килограме
da

СПАВАЊЕ ЈЕ НОВА ДИЈЕТА, ОНИ КОЈИ СПАВАЈУ МАЊЕ ГОЈЕ СЕ БРЖЕ! Шест доказа да сан директно утиче на килограме

21.10.2025. 21:07 21:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај