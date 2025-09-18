МЕДВЕДИ ТЕРОРИШУ СТАНОВНИКЕ ПО КОМШИЛУКУ! Обезобразили се, шетају по дечјем игралишту, нападају људе
У почетку су стидљиво силазили из шума, сада се медведи осећају као код куће на улицама градова у Румунији.
У потрази за храном, дивље животиње више не задовољавају глад копајући по контејнерима за смеће, већ нападају људе.
У једном локалитету у округу Муреш у Румунији, људи живе у страху због медведице са пет младунаца. Животиње се често виђају на игралишту где се деца играју. Као и у многим другим окрузима у Румунији, број примерака је експлодирао у Мурешу.
Мештане Регина већ две недеље терорише медведица са пет младунаца која се врти по домаћинствима.
"Били су овде, на улици, и ту је био комшија са псом. Имао је среће јер је био са псом, јер да није, можда би га ухватила", каже један мештанин.
Људи кажу да се плаше да их животиње не нападну.
"Имам девојке које долазе на посао ујутру и, знате, могу бити нападнуте у било ком тренутку. Чак сам им рекла да дођу мало касније, кад је већ дан", каже друга мештанка.
У последње две године, пет људи је нападнуто од стране медведа, а један напад је чак резултирао смрћу особе, рекла је Кристина Пуи, директорка Националне агенције за заштиту животне средине Муреша.
Страх је још већи међу мештанима након што је, пре само неколико дана, човек из општине Ходац нападнут од стране медведа у шуми Дубиштеа. Од тада је у критичном стању.
"То је дивља животиња и можете очекивати било шта. Плашимо се да изађемо на улицу ноћу", признаје један локални становник.
Нису само људи у опасности, већ и усеви.
"Последњих дана попуњене су пријаве за надокнаду штете за усеве на веома великим површинама, говори се о површинама од 120 хектара, 160 хектара, штети нанесеној усевима пшенице и кукуруза", рекла је директорка Пуи.
Људи су незадовољни што власти не поступају правилно у овим ситуацијама.
"Власти виде да се медведи множе и не предузимају апсолутно ништа", тврди један локални становник.
Према овогодишњој статистици, у округу Муреш има преко 1.500 медведа, иако је оптималан број само 250.