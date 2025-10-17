clear sky
НЕ БАЦАЈТЕ ПЕПЕО ИЗ ПЕЋИ, МОЖЕ ДА РЕШИ МНОГЕ ПРОБЛЕМЕ Природни сапун, чистач и ђубриво у једном

17.10.2025. 12:22 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Немојте отписивати пепео од дрва након ложења јер има много корисних примена!

Осим што може послужити као одлично средство за чишћење у кући, може бити и добар за вашу косу, скидање флека па и биљке. 

Ево како да га најбоље искористите. 

Пољопривредници добро знају да дрвени пепео може бити драгоцен за земљу, посебно као прихрана и за регулисање киселости тла. Биљкама које воле калцијум, попут парадајза, спанаћа, белог лука и ружа, пријаће додатак четвртине шоље дрвеног пепела у земљи пре садње. 

Такође, када пепео помешате с водом и оставите неколико дана да одстоји, а потом процедите, добили сте раствор. Он је одличан за прање одеће, подова, сребрног прибора, па чак и за уклањање рђе с мермерне површине.

Непријатан мирис

Густа паста од пепела и воде може скинути флеке с намештаја, док сапун од ње може бити спас за оне с масном косом. 

Пепео добро елиминише неугодне мирисе у стану, али и у фрижидеру, делујући слично као сирће које оставите да неутралише мирис плеснивих намирница.

(krstarica.com)

