НЕ БАЦАЈТЕ ПЕПЕО ИЗ ПЕЋИ, МОЖЕ ДА РЕШИ МНОГЕ ПРОБЛЕМЕ Природни сапун, чистач и ђубриво у једном
Немојте отписивати пепео од дрва након ложења јер има много корисних примена!
Осим што може послужити као одлично средство за чишћење у кући, може бити и добар за вашу косу, скидање флека па и биљке.
Ево како да га најбоље искористите.
Пољопривредници добро знају да дрвени пепео може бити драгоцен за земљу, посебно као прихрана и за регулисање киселости тла. Биљкама које воле калцијум, попут парадајза, спанаћа, белог лука и ружа, пријаће додатак четвртине шоље дрвеног пепела у земљи пре садње.
Такође, када пепео помешате с водом и оставите неколико дана да одстоји, а потом процедите, добили сте раствор. Он је одличан за прање одеће, подова, сребрног прибора, па чак и за уклањање рђе с мермерне површине.
Непријатан мирис
Густа паста од пепела и воде може скинути флеке с намештаја, док сапун од ње може бити спас за оне с масном косом.
Пепео добро елиминише неугодне мирисе у стану, али и у фрижидеру, делујући слично као сирће које оставите да неутралише мирис плеснивих намирница.