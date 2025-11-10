НЕ РИЗИКУЈТЕ ВАШЕ ЗДРАВЉЕ! Сушење веша на радијатору је опасно, а ОВО нарочито угрожава здравље
Стигло је хладно време, напољу је влага, а веша има на претек. Ако немате машину за шушење, не преостаје вам ништа друго до да га сушите у кући. Ипак, ово често може да буде веома лоша одлука
Због хладноће, више и велике влаге у последње време ретко ко суши веш напољу. Али да ли сте знали да начин на који сушите одећу у затвореном простору може озбиљно утицати на ваше здравље?
Сушење мокрог веша на сушачу у просторијама без добре вентилације, као и сушење на врућим радијаторима може повећати влажност ваздуха и подстаћи развој буђи, која је повезана с бројним здравственим проблемима.
Како настаје буђ и зашто је опасна?
Буђ се обично појављује у облику црних или зелених флека на зидовима и праћена је карактеристичним устајалим мирисом. Ради се о гљивицама које стварају ситне честице, споре. Оне успевају у влажним и хладнијим просторима, па зато буђ најчешће налазимо у купатилима или на влажним зидовима.
Најчешће врсте које се јављају у домаћинствима су пенициллиум и аспергиллус. Иако свакодневно удишемо мале количине спора, наш имуни систем их обично брзо препознаје и уништава. Ћелије у плућима (макрофаги) имају задатак да “поједу” све што би могло бити штетно, укључујући и ове споре.
За кога је буђ најопаснија?
Проблем настаје код особа чији је имуни систем ослабљен или већ имају проблеме са плућима — као што су астма, цистична фиброза или хронична опструктивна болест плућа (ХОБП). Код њих споре могу изазвати озбиљне инфекције и погоршати постојеће болести.
Растућа отпорност на лекове
Гљивице попут аспергиллуса лече се антифунгалним лековима званим азоли, који спречавају развој гљивичних ћелија. Ипак, у последњих неколико година примећен је пораст отпорности на ове лекове, што значајно отежава лечење.
Један од разлога је што се исти тип антифунгалних лекова користи и у пољопривреди, за заштиту усева од гљивичних инфекција. На тај начин се у природи развијају отпорнији сојеви гљивица, које касније могу инфицирати и људе.
Научници упозоравају и да климатске промене доприносе овом проблему, јер више температуре помажу гљивицама да постану отпорније и способне да преживе и на температури људског тела.
Здрав дом = мање буђи
Иако већина људи неће имати проблема са повременим излагањем спорама, дуготрајна и јака изложеност може бити кобна чак и за здраве особе.
Трагичан пример је случај Аваба Ишака, двогодишњег дечака који је 2020. преминуо у Великој Британији због тешке изложености буђи у стану са влагом. Његова смрт довела је до усвајања Авабиног закона који обавезује станодавце да одмах реагују на влагу и буђ у становима које издају.
Како се заштитити?
Да бисте спречили развој буђи у кући:
Редовно проветравајте просторије.
Користите одвлаживач ваздуха ако је влажност висока.
Ако сушите веш унутра, користите грејани сталак или сушилицу.
Избегавајте да држите мокар веш у затвореном дуже време.
Чак и мале промене у свакодневним навикама могу значајно смањити ризик од буђи и сачувати ваше здравље.
Код особа са астмом, споре могу покренути упалу дисајних путева, што отежава дисање. У екстремним случајевима, гљивичне споре могу чак блокирати дисајне путеве стварајући лепљиве чворове у плућима који узрокују унутрашње крварење.