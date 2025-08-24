НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП ОД 25. ДО 31. АВГУСТА Откријте шта су вашем знаку спремиле звезде
Недељни хороскоп каже да ће седмица од 25. до 31. августа бити занимљива за већину знакова. Сазнајте шта вам недељни хороскоп доноси, чега да се чувате, а које прилике никако да не пропустите!
Ован
Седмица ће почети неочекиваним разговором који ће вас натерати да преиспитате своје планове. На послу ће бити задатака који захтевају брзе реакције и храброст. У личном животу не би требало да се свађате око ситница, иначе ће се ситница развити у озбиљан сукоб. Крај недеље је повољан за рекреацију на отвореном и сусрете са блиским пријатељима. Осетићете налет енергије ако се крећете, уместо да мирно седите. У недељу су могуће радосне вести од рођака.
Бик
За Бика долази период у ком вреди обратити пажњу на финансије. Могући су неочекивани трошкови, али ће бити корисни на дужи рок. Односи са колегама ће постати блажи, а моћи ћете да успоставите међусобно разумевање. У љубави ће бити шансе да ојачате поверење и решите се старих замерки. Крајем недеље је боље посветити време кући и обавити мање поправке или сређивање. Ваше стрпљење ће бити ваш главни савезник.
Близанци
Ова недеља ће вам пружити нова познанства која ће вам бити корисна у будућности. Покушајте да више слушате, а мање се свађате – на тај начин ћете одржати хармонију у дијалогу. У послу би требало да будете пажљивији на детаље како бисте избегли грешке. У уторак увече могућ је неочекивани комплимент који ће вам подићи расположење. Средина недеље донеће благи умор, па је важно да се одморите. У недељу ћете добити занимљив позив, који је боље не одбијати.
Рак
Ваше ће емоције бити на врхунцу почетком недеље, али ће вам то помоћи да јасније разумете сопствене жеље. Можда ће бити разлога да будете поносни на своје вољене. На послу би требало да пазите да не дајете повод за критику. Четвртак и петак биће испуњени романтичним нотама и топлином. У суботу је боље остати код куће и радити ствари које сте одлагали. Крај недеље донеће осећај смирености и самопоуздања.
Лав
Недеља почиње динамиком и многим састанцима. Важно је распоредити време како се не бисте преоптеретили непотребним стварима. У личном животу мораћете бити стрпљиви, јер се ваш партнер може понашати непредвидиво. У среду ћете имати прилику да покажете своје лидерске квалитете. Петак ће бити дан пријатних вести и поклона судбине. Недеља је повољна за планирање будућности и постављање амбициозних циљева.
Девица
Ове седмице ваше идеје ће бити саслушане и подржане од стране оних око вас. У понедељак можете добити неочекивану понуду коју не би требало да одбијете. У везама је време за искреност и отворене разговоре. Средином недеље осећаћете се уморно, па покушајте да се довољно наспавате. Петак ће донети јасноћу по важном питању. У недељу вас очекује пријатан догађај везан за ваше вољене.
Вага
Пред вама је напорна недеља, где ће много тога зависити од ваше дипломатије. Биће прилика за сарадњу на послу, али је важно да не журите са одлукама. У личном животу вреди обратити пажњу на гестове бриге, а не на речи. Неочекивана путовања или састанци су могући у четвртак и петак. Субота ће бити повољна за креативне активности. Крајем недеље осетићете да сте направили корак напред у самоспознај. А можете да проверите и коју вам особину доноси месец рођења.
Шкорпија
Недељни хороскоп превиђа да ће седмица захтевати од вас стрпљење и држање емоција под контролом. Неко вас може испровоцирати на сукоб, али је боље да се уздржите. У личном животу вреди слушати вољене, њихове речи ће бити корисне. У среду ће се указати прилика да решите дугогодишњи проблем. Крај недеље је повољан за опуштање поред воде или шетњу на свежем ваздуху. У недељу је вероватан неки светао догађај који ће оставити топле успомене.
Стрелац
Почетком недеље осетићете налет снаге и енергије. Ово је добро време за нове почетке и активне акције. У везама су могућа неочекивана признања или важни разговори. Будите опрезни са трошењем у четвртак. У петак ћете добити резултат раније уложених напора. Недељу је најбоље провести у одмору и сусрету са пријатељима
Јарац.
Ове недеље ћете морати више времена да посветите послу него свом личном животу. У понедељак или уторак могући су застоји у послу, али ће се она брзо решити. Односи са пријатељима донеће радост и подршку. У петак вреди се фокусирати на здравље и обратити пажњу на исхрану. Субота ће вам пружити прилику да проведете време са породицом. Недеља ће бити дан обнављања снаге и хармоније.
Водолија
Недељни хороскоп предвиђа да че ваше идеје бити тражене, а имаћете прилику да покажете своју креативност. Почетком недеље, неко од колега ће вас изненадити пријатним гестом. У среду је могућа мала свађа у вези, али ће брзо проћи. У петак ћете добити занимљиве вести које ће променити ваше планове. Субота ће бити богата догађајима, и боље је да увече останете код куће. У недељу вас очекује неочекивани сусрет који ће вам подићи расположење. Проверите шта значи подзнак у сваком знаку.
Рибе
Недеља ће вам дати инспирацију и жељу за деловањем. У понедељак ћете добити знак који ће вас подстаћи на важну одлуку. Могући су тренуци љубоморе у везама, али ће бити безначајни. Средина недеље ће бити мирна, моћи ћете да се фокусирате на креативност или хобије. У петак ће вам се неко близак обратити за подршку. У недељу ћете осетити захвалност за све што имате.