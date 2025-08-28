НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Рибе добијају ПОХВАЛЕ, Овнове чека НОВА ЉУБАВ, а Стрелчеве ПУТОВАЊЕ!
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 31. августа до 6. септембра
Ован: На пословном сегменту живота можете размишљати о променама или дешавањима која вам предстоје, свакако задовољство неће изостати. Размислите о повлачењу неког радикалнијег потеза и нећете се покајати. Многима предстоји успех на емотивном пољу, као и лепа дешавања у готово свим односима. Излазите, дружите се, ако сте сободни. Jавља се могућност уласка у лепу емотивну везу. Заузети, планирање потомства и породице. На здравственом пољу без битних тегоба.
Бик: На пословном сегменту живота можете осетити благи пад енергије, али од средине недеље ситуација се поправља и планови се код већине реализују. Финансије су код вас добре ове седмице, само обратите пажњу коме позајмљујете новац. На емотивном пољу без битних промена, могућ је улазак у авантуре код слободних припадника знака. Заузети, уживаћете у друштву вољене особе. Могућа је појава хроничних здравствених тегоба, као и проблема са дигестивним трактом.
Близанци: На пословном пољу можете да се опустите, уживаћете у наредном периоду јер ће се све што сте замислили и остварити. Финансије добре код већине, а ако размишљате о променама, а бавите се комуникацијама и саобраћајем, сачекајте још мало на тако нешто. На емотивном пољу можете очекивати глас вама битне особе, планирајте краћа путовања и доста лепих дешавања је пред вама, ако сте слободни. На здравственом пољу могући проблеми са притиском и циркулацијом.
Рак: Када је посао у питању, одлична недеља. Mожете да се опустите јер ћете схватити да све што сте досад радили није било узалуд. Не обазирите се на коментаре завидних. Финансије се код вас поправљају. Такође и ненадани прилив новца вас може изненадити. Излазите и прихватите један занимљив позив за излазак на пиће, ако сте слободни. Заузети, могуће су пролазне несугласице, посебно код оних у браку. Могући су проблеми са доњим екстремитетима, као и венама.
Лав: Ако је било блокада и застоја, ситуација се поправља на свим сегментима пословања. Бићете задовољни својим радом, свакако финансије боље и стабилније. На емотивном пољу, такође, лепа дешавања. Заблистаћете пуним сјајем и привлачити погледе других. Слободнима предстоји могућност уласка у емотивну везу. Заузети, могући су мањи неспоразуми у комуникацији са партнером. На здравственом пољу могући су болови у пределу кичме, као и промене расположења.
Девица: Без битних промена на пословном сегменту живота, али свакако ћете бити задовољни својим радом и оним што будете постигли. Многима се жеље остварују, али опрез је су могуће пролазне несугласице са сарадницима. Обратите пажњу на потрошњу новца. На емотивном пољу могућност уласка у тајне везе и авантуре, може се јавити и пролазно незадовољство у односу. Без обзира шта год вам се дешавало расположење вам се враћа. Могући проблеми са стомаком.
Вага: Одлична недеља за реализацију и покретање нових послова, али оних који су планирани минимум годину дана раније. Могуће су промене које ће вама ићи у прилог. Имате подршку пријатеља и блиских сарадника, а сви који послују са иностранством могу имати додатног успеха. И на емотивном пољу лепа недеља, доста дружења и добре комуникације код слободних. Остварење жеља код појединих заузетих припадника знака. Добро се осећате, могући проблеми са алергијама и кожом.
Шкорпија: На пословном пољу одлична недеља, можда ћете размишљати о додатном послу или променама које ћете реализовати и од тога ћете убирати фине плодове. Финансије су добре, али саветујем да порадите мало на штедњи. Могуће је да вам неко преко посла или из вашег окружења привуче пажњу, ако сте слободни. Заузете припаднике овог знака чекају заиста магични тренуци са вољеном особом. Препустите се страстима и уживајте у свакодневици. Више сна и одмора ће вам пријати.
Стрелац: Одлична недеља када је посао у питању, имаћете успеха и остварити ваше замисли. Можете очекивати и добре финансије, једноставно ће вам све ићи од руке. Ако је било незадовољства или несугласица код заузетих, сада у овом периоду лепа дешавања. Можете планирати путовање са вољеном особом. Ако сте слободни може вам привући пажњу неко ко не живи близу вас, свакако задовољство неће изостати. Добро се осећате, код појединих могућа је појава хроничних тегоба.
Јарац: И даље су могуће мање несугласице у вези са вашим радним местом, али, свакако, сви који послују са иностранством имаће успеха. Многима предстоји додатни прилив новца. На емотивном пољу може доћи до пролазног незадовољства, код појединих улазак у авантуре и појачане страсти. Заузети, вољена особа може имати мањак стрпљења, само ви останите смирени и имајте разумевања. На здравственом пољу могући проблеми са коштано-зглобним системом, као и притиском.
Водолија: На пословном пољу без проблема, сви који се баве јавним послом имаће додатног успеха. Финансије су добре, неки чак могу добити повољан глас о неком кредиту или другој врсти позајмице. Када је љубав у питању лепа дешавања, могућност битног познанства за слободне. Заузети, боља комуникација ако је било несугласица са партнером. Покушајте да ви први спустите лопту. Ако сте имали здравствених тегоба, у наредном периоду ћете се много боље осећати.
Рибе: Одлична недеља је пред вама када је посао у питању. Бићете награђени за свој рад и похваљени јавно. Можете да се опустите, јер су позитивна дешавања пред вама, а финансије ће бити добре. На емотивном пољу могуће је да неко из вашег окружења или преко радног места привуче вашу пажњу и освоји ваше срце, ако сте слободни. Заузети ће анализирати своје поступке, па се потрудите да извучете реалне закључке. Свакако љубави ће бити! Благи опрез на уриногенитални тракт и пробаву.