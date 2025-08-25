НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Овнове чека УСПЕХ, Стрелчеве ПУТОВАЊЕ, а један знак добија НОВАЧАНИ ДОБИТАК
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 24. до 30. августа
Ован: На пословном сегменту живота доста лепих дешавања, поједини могу размишљати о променама, али, како год, бићете задовољни околностима и можете да се опустите. Сви који се баве креативним пословима имаће успеха. На емотивном пољу, такође, пријатна дешавања. Појединим могу ући у лепу емотивну везу. Заузети, уживаћете у друштву вољене особе и размишљати о будућности. На здравственом пољу обратите пажњу на исхрану, поједини могу имати пролазне главобоље.
Бик: На пословном пољу можете очекивати позитиван глас, отвара се могућност краћег пута у вези са вашим послом. Сви који се баве приватним послом могу очекивати додатни успех. На емотивном пољу без битних промена, што не значи да нећете уживати у узбудљивим тренуцима. Заузети, ако је било несугласица или мањег неслагања, ситуација се поправља, па можете да се препустите страстима. Могући су проблеми са ендокриним системом, када је здравствени сегмент живота у питању.
Близанци: На пословном пољу можете размишљати о променама које ћете успешно реализовати кроз недељу дана. Генерално, у наредном периоду следе вам позитивна дешавања и задовољство, посебно када су финансије у питању. Сјајна недеља за слободне, аспектовано је доста дружења, лепих речи, боља комуникација. Код појединих заузетих припадника знака се покрећу неке озбиљније теме. На здравственом пољу без битних тегоба, само се више крећите и пијте воде.
Рак: На пословном пољу многе ствари се код вас покрећу, па слободно можете да се опустите и себи дате одушка. Финансије се поправљају, само обратите пажњу на потрошњу новца. На емотивном пољу без битних промена, могућност уласка у лепу авантуру, код слободних. Заузети, бољи однос са вољеном особом, ако је било несугласица. На здравственом пољу могући проблеми са циркулацијом, код појединих може доћи до отицања ногу, али и ви обратите пажњу на исхрану.
Лав: На пословном пољу можете очекивати промене набоље, бићете задовољни својим радом и доста тога се покреће у овој недељи. Финансије су код вас добре, па ће тако и остати. Ако сте слободни, бићете примећени и лепо ћете се осећати током флертовања. Уживаћете у тим лепим тренуцима. Задовољсто неће изостати ни код заузетих. Враћање бивших љубави је могуће. Направите добар избор. Појединима следи размишљање о заједничком животу. Могући су проблеми са кожом и алергијма.
Девица: Бићете активни и задовољни својим радом, а ако је било несугласица са колегама и сарадницима ситуација се поправља. Имате подршку вама битних људи, финансије ће бити добре, али аспектована је и појачана потрошња. На емотивном пољу постоји могућност уласка у авантуре, као и лепо познанство са особом која не живи близу вас. Заузети, боља комуникација и однос са вољеном особом. На здравственом сегменту могући проблеми са стомаком, пазите шта уносите у организам.
Вага: Лепа недеља у којој можете да се опустите и одморите. Позитиван глас вас може пријатно изненадити, када је пословни сегмент живота у питању. На емотивном сегменту живота леп период, доста дружења и излазака, а могуће је и познанство посредством пријатеља, ако сте слободни. Било како било, уживајте у доброј енергији. Поједини могу ући у емотивну везу. Имате енергије, добро се осећате. Ако имате проблема са кожом или бубрезима, будите обазриви и посетите лекара.
Шкорпија: На пословном пољу унапређење или успех, ако је било блокада или нерешених ситуација. Искористите период који је пред вама, а финансије су ове седмице добре, па покушајте да штедите. На емотивном пољу могуће је лепо познанство. Такође, ако сте слободни, преко посла или каријере неко вам може привући пажњу или може доћи до занимљивог флерта. Заузети, сјајан однос са вољеном особом. Могући су проблеми са уриногениталним трактом, као и повремене несанице.
Стрелац: Овај период доноси промене на пословном сегменту живота, бићете задовољни и популарни. На послу имате подршку битне особе. Предстоји вам остварење жеља. Сви који послују са иностранством имаће успеха, али и остали могу да се опусте и одморе. На емотивном пољу од половине недеље лепа дешавања, као и остварење жеља. Заузети, јавља се могућност планирања пута са вољеном особом, па уживајте у периоду који долази. Могући проблеми са притиском и видом.
Јарац: На пословном сегменту живота могуће је пролазно незадовољство или неразумевање са сарадницима. Финансије се поправљају и можете очекивати ненадани прилив новца. Сви који се баве јавним послом имаће додатног успеха. На емотивном пољу појачане страсти, а код заузетих је могућ улазак у авантуре или тајне везе. Заузети, мање несугласице и пролазно незадовољство, док поједини могу планирати заједнички живот. На здравственом пољу могући проблеми са коштано-зглобним системом.
Водолија: На пословном пољу лепа недеља, у данима који су пред вама задовољство и успех неће изостати. Финансије се поправљају, али би требало да избегавате позајмице, било да дајете или узимате новац на зајам. На емотивном пољу лепа дешавања, код појединих слободних припадника знака следе битна познанства. Ако сте заузети, предстоји вам планирање путовања или заједничког живота са вољеном особом. Када је здравље у питању, без битних тегоба и проблема.
Рибе: На пословном сегменту живота одлична недеља, следи реализација планова и циљева, али морате бити доследни и истрајни. Финансије добре, као и догађаји у вашој свакодневици. На емотивном пољу без битних промена, али вам особа из вашег окружења или са посла може покренути емоције. Свакако леп период за љубав, а поједини могу планирати проширење породице. Код оних у браку може доћи до беспотребних конфликата. Опрез на алергије и вирусне инфекције.