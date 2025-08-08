НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Рибе напредују на ПОСЛУ, Девице упознају ЗАНИМЉИВУ ОСОБУ, а ево који знак може очекивати ДОДАТНИ ПРИЛИВ НОВЦА
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 10. до 16. августа
ОВАН: На пословном сегменту живота без битних потешкоћа, добра недеља да размислите добро о свему и уједно се опустите. Финансије су добре. На емотивном пољу без битних промена. Заузети, ако је било незадовољства или несугласица, долази бољи период који ће освежити ваш однос. Већина може правити планове за будућност или планирати заједнички живот. На здравственом пољу без битних тегоба, више физичке активности и боравак у природи ће вам пријати.
БИК: Без битних промена на пословном пољу, свакако задовољство неће изостати. Сви који се баве приватним послом могу очекивати позитиван глас и додатни прилив новца. И код осталих финансије добре и, углавном, стабилне. На емотивном пољу лепа дешавања и дружења, а поједини могу започети лепу емотивну везу. Заузети, планирајте леп излет или краћи пут са вољеном особом. На здравственом сегменту живота без битних тегоба, могућа је појава хроничних тегоба ако их имате.
БЛИЗАНЦИ: На пословном сегменту живота једна лепа недеља, можете да се опустите. Бићете задовољни својим финансијама. На емотивном пољу без битних промена, можете прихватити позив занимљиве особе у чијем друштву ћете уживати. Поједини могу ући у авантуру. Заузети ће се наћи у врло турбулентном периоду, па је мој савет да спустите лопту и хладне главе доносите одлуке. Када је о здравственом сегмету живота реч, могући су проблеми са циркулацијом и крвним притиском.
РАК: На пословном сегменту живота добра дешавања, један пријатан глас вас може изненадити. У сваком случају бићете задовољни својим радом и финансијама. Многи ће добити глас о неком решењу на које дуго чекају, па очекујте позитиван исход. На емотивном пољу, такође, лепа недеља. Улазак у емотивну везу је могућ, па искористите овај период који је пред вама. Заузети, избегавајте мање несугласице. Могући проблеми са дигестивним трактом, када је о здрављу реч.
ЛАВ: На пословном сегменту живота без битних промена, можете да се опустите, али о битним променама не размишљајте у овој недељи. Сачекајте бољи тренутак ако размишљате на ту тему. Финансије су код вас напокон добре. На емотивном пољу могуће је да дође до преиспитивања, ако сте у вези. Код слободних могућност гласа особе везане за прошлост, добро размислите пре него донесете неку одлуку. На здравственом пољу обратите пажњу на исхрану, више се крећите.
ДЕВИЦА: На пословном сегменту живота може доћи до пролазног незадовољства и појачане потрошње новца. Свакако, све је то пролазног карактера, имате подршку битних људи и сарадника. Одлична недеља за дружење и могућност да се из лепог пријатељства роди љубав. Поједини могу преко пријатеља или друштвених мрежа упознати занимљиву особу. Заузети ће стати на „зелену грану”. На здравственом пољу благи опрез на варење, могући пролазни проблеми са стомаком.
ВАГА: Добра недеља у којој можете да се опустите, поједини могу очекивати иновације, као и подршку ауторитета или битних људи из вашег радног окружења. На емотивном пољу доста дружења, излазака и могућност лепих познанстава. Код појединих може доћи до флерта или симпатија везаних за вашу каријеру или посао. На здравственом пољу не би требало доћи до битних здравствених тегоба. Од половине недеље благи опрез од лакших повреда и промене расположења.
ШКОРПИЈА: Добра недеља када је пословни сегмент живота у питању, могуће су мање несугласице са сарадницима, али само будите стрпљиви и све ће ићи по плану. Финансије су вам добре. На емотивном пољу можете очекивати остварење жеља. Искористите ову недељу, као и наредни период, ако сте слободни. Поједини могу планирати заједнички живот, путовања, као и лепа дешавања. На здравственом сегменту живота могући су проблеми са сном, више одмора ће вам пријати.
СТРЕЛАЦ: Добра недеља када је посао у питању, може доћи до додатног прилива новца. Сви који се баве едукативним пословима или сарађују са иностранством имаће успеха. На емотивном пољу појачане страсти. Јавља се могућност уласка у авантуре, ако сте слободни. Код заузетих може доћи до мањих несугласица и неразумевања, само стрпљиво радите на вашем односу. Без битних здравствених тегоба у наредном периоду, савет је да ментално више радите на себи и све ће бити како треба.
ЈАРАЦ: На пословном животном пољу може доћи до мањих несугласица са сарадницима, али сви који се баве јавним послом имаће успеха и доста лепих дешавања. На емотивном пољу леп период, могућност планирања заједничког живота или улазак у емотивну везу, ако сте слободни. Поједини могу започети занимљиву авантуру. Заузети ће имати неке изненадне испаде, па је савет да будете прибрани. На здравственом сегменту живота могући проблеми са коштано-зглобним системом. Здравије се храните.
ВОДОЛИЈА: На пословном сегменту живота лепа недеља, лепо ћете се осећати у свом радном окружењу и схватићете да сте врло вољени и цењени на радном месту. Поједини могу приуштити заслужени одмор себи и опустити се, финансије добре. Без битних промена на љубавном плану, код појединих може доћи до авантура или симпатија везаних за ваше радно окружење или можете упознати особу преко посла. Заузети, однос ће доћи у кризу. На здравственом пољу појава хроничних тегоба.
РИБЕ: Када је пословни сегмент у питању можете очекивати промене набоље, ако је било блокада и проблема ситуација се поправља. Бићете задовољни својим радом, а за битне промене сачекајте још само мало. На емотивном пољу лепа дешавања, ако се нисте до сада заљубили, пред вама је погодан период за то. Излазите, дружите се, свакако задовољство неће изостати. Могуће је да дође до промене расположења, а код појединих проблеми са алергијама и кожом.