ДНЕВНИ ХОРОСКОП Водолији треба опуштање, Девицу чекају пријатна изненађења, Рибе ће напредовати
ОВАН
Пред вама је још један радни дан испуњен квалитетним договорима, добрим контактима са пословним партнерима и великим пословним шансама. Покушајте да изгладите последице свог нетактичног понашања тако што ћете пружити више пажње и нежности драгој особи.
БИК
Добро би било да данас све темељно преконтролишете, па чак и неколико пута ако је потребно. Важна документација је у питању и ту нису дозвољене импровизације. Извесну дилему на љубавном плану разрешите искреним разговором. Осећате напетост и нервозу.
БЛИЗАНЦИ
Информације које данас добијате примите са одређеном резервом. Обавезно се консултујте са сарадницима и потражите помоћ или савет. Слободни представници овог знака, за сада, уживају у слободи и самосталности. Имунитет можете побољшати витаминском исхраном.
РАК
Скоро све што данас започнете ићи ће вам од руке. Посао обављате са лакоћом уз помоћ и подршку блиских сарадника. Изађите у сусрет потребама вама драге особе, покажите разумевање и задовољство ће бити обострано. Дуга шетња на свежем ваздуху би пријала обома.
ЛАВ
Могуће је да ће вам данас бити понуђена нека документација на потписивање. Било би добро да се пре свега консултујете са поузданим сарадницима. Пред крај дана нећете бити претерано расположени за велико друштво. Најрадије бисте да уживате у миру и тишини.
ДЕВИЦА
Постоји реална могућност да се неки пословни контакти обнове и да се започну преговори. То вам сасвим одговара, јер ви сте увек спремни за акцију. На приватном плану такође вас очекују пријатна изненађења, као и позив за излазак и дружење. Здравље вам је добро.
ВАГА
Уколико вам се учини да оно што тренутно радите не даје видљиве резултате, само будите истрајни. Успешно ћете себи прокрчити пут ка циљу. У сфери партнерских односа, данас је пре вама један изузетно занимљив дан. Будите и даље физички што активнији.
ШКОРПИЈА
Већ извесно време прижељкујете одређене помаке на професионалном плану. Могућности се отварају, а на вама је да их искористите. Очекују вас веома значајни сусрети и договори. Осетљиви сте на неке коментаре и не би требало да то прећутите. Здравије се храните.
СТРЕЛАЦ
Данас се потрудите да пронађете лакши начин да у пословном окружењу покренете нека питања о којима размишљате. Пуни сте енергије, па вам одговара да се посветите заједничким окупљањима и дружењу са пријатељима. Осећате се одморно и опуштени сте. Уживајте.
ЈАРАЦ
Планови и једноставна решења која нудите наилазе на велико разумевање и подршку у пословном окружењу. Не смета вам што сте до њих дошли на тежи начин. Осећате замор и не би вам одговарало да се вечерас напрежете. Лагана шетња помоћи ће вам да боље спавате.
ВОДОЛИЈА
Могуће је да су неки од ваших послова уско повезани са иностраним партнерима. Сада је прави тренутак да дајете предлоге и интензивније комуницирате. Размислите о изласку са драгом особом. Потребно вам је више опуштених тренутака. Добро се наспавајте.
РИБЕ
Данас се указују повољне прилике и отворене могућности за напредовање. Највероватније ћете у једном тренутку добити и нову пословну понуду. Потребно је да покажете много стрпљења у опхођењу са особом до које вам је стало. Немојте запоставити физичке активности.