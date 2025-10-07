Следе изненађења сваком знаку!
НЕКОМЕ ЉУБАВ, НЕКОМЕ ПРОБЛЕМИ СА НЕКРЕТНИНАМА! Венера у Девици 9. октобра доноси судбоносне промене за све знакове
Венера улази у Девицу 9. октобра, доносећи љубав, богатство, промене у здрављу, па чак и скривене тајне за свих 12 хороскопских знакова.
Погледајте шта чека ваш хороскопски знак:
Ован
Венера улази у вашу 6. кућу здравља, рутине и посла. Фокусирајте се на балансирање дневног распореда и бригу о свом благостању.
Односи на послу ће се побољшати, а можете да пронађете решење за своје здравствене проблеме.
Бик
Са Венером у вашој 5. кући љубави, деце и креативности, хармонија ће се вратити у везе.
Можете проводити квалитетно време са партнером и отвореније изражавати осећања. Креативни подухвати ће донети успех, као и сва питања везана за децу.
Близанци
Венера у вашој 4. кући појачава породичне везе и свакодневни живот. Очекујте побољшања у домаћинству и вези са родитељима.
Хармонично окружење у дому донеће срећу. Могу се појавити и проблеми са некретнинама или уређењем дома.
Рак
Овај транзит појачава вашу трећу кућу комуникације, путовања и браће и сестара. Изразићете се јасно, јачајући односе и побољшавајући пословне изгледе.
Могућа су кратка путовања и боље повезивање са браћом и сестрама.
Лав
Венера се сели у вашу другу кућу новца и породице. Финансијска питања ће се стабилизовати, а ваш говор ће носити шарм, побољшавајући личне везе.
Очекујте успех у финансијском планирању и јаче породичне везе.
Девица
Са Венером у вашем знаку, пажња је усмерена на вас. Фокусирајте се на бригу о себи, здравље и лични раст. Можете побољшати свој имиџ и ојачати нове односе.
Самопоуздање ће порасти, што ће вам помоћи да боље изразите осећања.
Вага
Венера улази у вашу 12. кућу духовности, личних ствари и трошкова. Ово је период интроспекције – истражите своје унутрашње ја и емоционалну дубину.
Трошкови могу порасти, зато мудро управљајте финансијама. Медитација и духовне праксе ће вам помоћи.
Шкорпија
Овај транзит активира вашу 11. кућу друштвеног живота, пријатеља и тежњи.
Проширићете свој друштвени круг и формирати вредне везе. Подршка пријатеља ће вам помоћи да испуните жеље, а могу се појавити и нове могућности.
Стрелац
Венера се премешта у вашу 10. кућу каријере и репутације. Очекујте признање и раст на послу.
Ваши напори ће бити цењени, а ово је време да ојачате свој професионални углед. Хармонија ће се побољшати у вашој каријери.
Јарац
Венера улази у вашу 9. кућу духовности, вишег учења и путовања. Чека вас период менталног и духовног раста. Можда ћете стећи нове перспективе о животу, што ово чини добрим временом за више студије и путовања у иностранство.
Водолија
Овај транзит осветљава вашу 8. кућу тајни, трансформације и заједничких ресурса. Скривене ствари могу испливавати на површину, а вероватне су и дубоке емоционалне промене.
Фокусирајте се на инвестиције и управљање финансијама како бисте избегли проблеме.
Рибе
Венера улази у вашу 7. кућу брака и партнерстава. Односи ће цветати, а пословна партнерства могу донети добитке.
Очекујте срећу у личном животу и могућности за јачање веза.