overcast clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Следе изненађења сваком знаку!

НЕКОМЕ ЉУБАВ, НЕКОМЕ ПРОБЛЕМИ СА НЕКРЕТНИНАМА! Венера у Девици 9. октобра доноси судбоносне промене за све знакове

07.10.2025. 17:24 17:38
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Венера улази у Девицу 9. октобра, доносећи љубав, богатство, промене у здрављу, па чак и скривене тајне за свих 12 хороскопских знакова.

Погледајте шта чека ваш хороскопски знак:

 

Ован

 

Венера улази у вашу 6. кућу здравља, рутине и посла. Фокусирајте се на балансирање дневног распореда и бригу о свом благостању.

Односи на послу ће се побољшати, а можете да пронађете решење за своје здравствене проблеме. 

 

Бик

 

Са Венером у вашој 5. кући љубави, деце и креативности, хармонија ће се вратити у везе.

 Можете проводити квалитетно време са партнером и отвореније изражавати осећања. Креативни подухвати ће донети успех, као и сва питања везана за децу.

 

Близанци

 

Венера у вашој 4. кући појачава породичне везе и свакодневни живот. Очекујте побољшања у домаћинству и вези са родитељима.

Хармонично окружење у дому донеће срећу. Могу се појавити и проблеми са некретнинама или уређењем дома.

 

da
Фото: freepik, ilustracija

Рак

 

Овај транзит појачава вашу трећу кућу комуникације, путовања и браће и сестара. Изразићете се јасно, јачајући односе и побољшавајући пословне изгледе.

 Могућа су кратка путовања и боље повезивање са браћом и сестрама.

 

Лав

 

Венера се сели у вашу другу кућу новца и породице. Финансијска питања ће се стабилизовати, а ваш говор ће носити шарм, побољшавајући личне везе.

Очекујте успех у финансијском планирању и јаче породичне везе.

 

Девица

 

Са Венером у вашем знаку, пажња је усмерена на вас. Фокусирајте се на бригу о себи, здравље и лични раст. Можете побољшати свој имиџ и ојачати нове односе.

Самопоуздање ће порасти, што ће вам помоћи да боље изразите осећања.

 

Вага

 

Венера улази у вашу 12. кућу духовности, личних ствари и трошкова. Ово је период интроспекције – истражите своје унутрашње ја и емоционалну дубину.

Трошкови могу порасти, зато мудро управљајте финансијама. Медитација и духовне праксе ће вам помоћи.

 

da
Фото: freepik, ilustracija

Шкорпија

 

Овај транзит активира вашу 11. кућу друштвеног живота, пријатеља и тежњи.

 Проширићете свој друштвени круг и формирати вредне везе. Подршка пријатеља ће вам помоћи да испуните жеље, а могу се појавити и нове могућности.

 

Стрелац

 

Венера се премешта у вашу 10. кућу каријере и репутације. Очекујте признање и раст на послу.

Ваши напори ће бити цењени, а ово је време да ојачате свој професионални углед. Хармонија ће се побољшати у вашој каријери.

 

Јарац

 

Венера улази у вашу 9. кућу духовности, вишег учења и путовања. Чека вас период менталног и духовног раста. Можда ћете стећи нове перспективе о животу, што ово чини добрим временом за више студије и путовања у иностранство.

 

Водолија

 

Овај транзит осветљава вашу 8. кућу тајни, трансформације и заједничких ресурса. Скривене ствари могу испливавати на површину, а вероватне су и дубоке емоционалне промене.

Фокусирајте се на инвестиције и управљање финансијама како бисте избегли проблеме.

 

Рибе

 

Венера улази у вашу 7. кућу брака и партнерстава. Односи ће цветати, а пословна партнерства могу донети добитке.

 

Очекујте срећу у личном животу и могућности за јачање веза.

 

Астро венера девица
Извор:
Glossy
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај