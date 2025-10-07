МОЋНА СИМБОЛИКА ИМЕНА ХАЛИДА БЕШЛИЋА! Потиче од древне арапске речи и као да га је ПРЕДОДРЕДИЛО да буде ВЕЧАН у музици и у срцима људи
Босанскохерцеговачки певач Халид Бешлић преминуо је после тешке болести у Сарајеву у 72. години.
Халид је рођен је 20. новембра 1953. године у селу Кнежина код Сокоца, а живео је у Сарајеву, граду у којем је и преминуо на Универзитетској клиници, где је провео свој епоследње дане.
Име арапског порекла
Име Халид Бешлић је арапског порекла и долази од арапске речи Халид. "Особа која је вечна" је значење имена Халида Бешлића.
Ово име носи симболику непролазности и снаге, а у арапском језику Халид дословно значи "вечни" или "онај ко траје".
Отпевао највеће хитове
Халид Бешлић је иза себе оставио бројне хитове који ће живети вечно. Међу њима су песме; "Нећу, нећу дијаманте", "Окуј ме царе", "Златне струне", "И занесен том љепотом", "Враћам се мајци у Босну", "Први пољубац", "Чардак", "Миљацка", "Двадесете"....
Највећи успех су доживеле песме "Миљацка", "Чардак", "Двадесете" и "Улица уздаха". Оне на Јутјубу бележе милионске прегледе, а за веома кратко време постале су неизоставни део, не само Халидовог концертног репертоара, него и репертоара младих певача са ових простора.
- Кафане су биле кључне за мој успех. У то време у њима није могао свако певати. Зарађивао сам четири пута више од мога оца, који је био пословођа у једној фабрици. Певало се сваки дан од шест до 11, није се чекао викенд као сада - рекао је једном приликом Халид и открио како је ушао свет музике.
- Све је то случајно кренуло. Пошао сам на село, кући и стао сам у Сокоцу. Чекајући раднички аутобус да нас вози кућама, ушао сам у кафану где је била музика. Ту сам био с друштвом и замолили су ме да запевам коју. Ја устао, запевао, а газда се одушевио. И каже онда мени газда: ‘Кад би ти овдје певао, било би пуно увек‘. Питао ме одмах чији сам, ја му кажем ко ми је отац, он ме пита би ли ми дозволио да певам, хоће ли се љутити ако завршим тако у кафани... Четири године сам певао у четири кафане, био сам популаран као кафански певач у Сарајеву као што сам сада популаран као певач на територију бивше Југославије. Кад сам снимио први сингл, то је ‘плануло‘ у Сарајеву, али не и около. То је тако, од нечега се морало почети - говорио је тада.