ЗА 3 МИНУТА ГОТОВ ЕГЗОТИЧНИ ОБРОК Али ево шта се крије у популарним кинеским нудлама ЈЕДАН САСТОЈАК ЈЕ ПОСЕБНО ПРОБЛЕМАТИЧАН
Инстант нудле, кинеске резанце у картонским или пластичним кутијицама, ретко ко није барем једном испробао.
Отворите поклопац, додате кипућу воду, убаците зачине и за три минута имате "егзотичан" оброк. Практично, јефтино, брзо. Али, шта се заправо крије у тим практичним пакетићима резанаца?
Како функционишу инстант резанци?
Инстант резанци су претходно кувани и дехидрирани резанци, најчешће од пшеничног брашна, воде, соли и палминог уља. Дехидрирају се пржењем у дубоком уљу или врућим ваздухом, што им даје карактеристичну текстуру и омогућава брзо "оживљавање" уз помоћ вруће воде.
У паковању уз резанце обично долази пакетић с дехидрираним зачинима и сољу (тзв. "прашак"), пакетић с ароматизованим уљем или умаком (сојин, сусамов или љути), а понекад и дехидрирано поврће или протеини (сушена јаја, тофу, месо).
Ти састојци дају укус и мирис, често опонашајући популарна кинеска или азијска јела попут "chow mein"-а, "szechuan noodles" или "рамена".
Шта је заправо у оном "прашку"?
Већина инстант "прашака" комбинација је:
мононатријум глутамата (МСГ) - појачивач укуса који ствара тзв. умами ефекат,
соли - често врло висок удео,
шећера, сушених арома, екстракта поврћа, дехидрираног соја соса,
зачина попут бибера, белог лука, ђумбира, чилија,
вештачких арома и боја, зависно о произвођачу.
Овај прашак није "лош" сам по себи, али је индустријски врло прерађен, с мало или нимало стварне нутритивне вредности.
Поступак дехидрације
Већина инстант резанаца се не суши класичним зрачењем или ниским температурама, већ се дехидрира пржењем у уљу на високој температури, што је бржа и јефтинија метода. Током тог процеса резанци губе влагу, али истовремено упијају део уља, што повећава њихов удео масноће. Осим тога, пржење може узроковати оксидацију уља и стварање акриламида - једињења које се повезује с потенцијалним штетним учинцима ако се конзумира често и у већим количинама.
Постоје и алтернативне методе попут сушења врућим ваздухом, које не укључују уље и сматрају се нутритивно нешто повољнијима, но оне су скупље и ређе у комерцијалној производњи.
Јесу ли та јела нездрава?
Инстант (у овом случају "кинеска" јела) нису отровна ни опасна за повремену конзумацију, али њихова прехрамбена вредност је врло ниска. Најчешћи проблеми су:
Огромна количина соли - често преко 1500 мг по порцији (преко пола дневног уноса).
Засићене масноће - због пржења резанаца и зачинских уља.
Без влакана, витамина и протеина - калорије долазе углавном из “празних” угљених хидрата.
Додаци и адитиви - МСГ, конзерванси, вештачке ароме и боје.
Осврнућемо се на мононатријум глутамат (МСГ) о којем се пуно говори, а који се налази у многим индустријски прерађеним производима. Ради се о појачивачу укуса који се често користи у инстант јелима, супама и грицкалицама. Хемијски, то је со аминокиселине глутамата, која се природно налази у намирницама попут парадајза, сира и гљива. МСГ у храни појачава такозвани умами - “пети укус” који даје дубину и пуноћу јелима.
Већина научних студија показује да је МСГ сигуран за конзумацију у уобичајеним количинама, а Европска агенција за сигурност хране (ЕФСА) одредила је допуштени дневни унос од 30 мг по килограму телесне масе. Код осетљивих особа, посебно при уносу великих количина, може изазвати пролазне симптоме попут главобоље, црвенила или знојења - што се некад описивало као “синдром кинеског ресторана”. Међутим, ти ефекти нису потврђени код већине људи и јављају се врло ретко.
Закључно - будите умерени
За особу у покрету, студента под стресом или као “преживљавање” у ноћној смени - могу послужити. Но ако се једу редовно, могу допринети проблемима попут повишеног притиска, дехидрације, пробавних сметњи или чак накупљања нежељене тежине, ако се уз њих не уноси квалитетна храна.