(ВИДЕО) ПАДОБРАНЦИ УХВАТИЛИ ТРЕНУТАК СПУШТАЊА КРОЗ ПРСТЕН ОД ДУГЕ Погледајте ову „ретку посластицу”
Невероватан тренутак када су „задивљени“ падобранци уочили ретку кружну дугу док су слободно падали 3.000 метара изнад британског села снимљен је камером.
Током снимка снимљеног 13. септембра, група се може видети како се смеје и показује на временску формацију која се протеже у облаке.
Снимак приказује тренутак када група уочава дугу, јединствени природни феномен док управљају својим падобранима како би га боље погледали.
Група је скакала падобраном изнад Нотингемшира са Скајдајв Лангаром када су инструктори приметили шарени круг.
Инструктор Јан Закл је похвалио призор као „ретку посластицу“, тврдећи да је „јединствено“ уочити такву дугу.
In theory, every rainbow is a circle, but from the ground, usually only its upper half can be seen.
When skydiving, you can happen to see this.
[📹 Paul Dewey]pic.twitter.com/8Xz9MiWUZU
— Massimo (@Rainmaker1973) September 24, 2025
Инструктор Јан Закл је рекао:
– Провели смо скоро цео лет гледајући је. Било је веома кул и веома посебно доживети тако нешто. Сви скокови падобраном су посебни, а небо је прелепо место за боравак, али овај је био јединствен. Било је апсолутно прелепо. Сви смо били задивљени када смо је видели.
Лаура Хамптон из организације Скyдиве Лангар рекла је: „Заиста је ретко – из авиона видимо мале дуге, али то никада није тако јасно или дефинисано.
Према речима стручњака, све дуге су пуних кругова, али са земље изгледају као класични облик лука. То је зато што је центар дуге директно насупрот положају сунца на небу. Кружни феномен обично примећују само пилоти и падобранци због саме висине на којој лете, пише Нyпост.
Феномен дуге настаје због сложене игре светлости и воде. Да би се дуга формирала, потребна су три кључна састојка: сунчева светлост, кишне капи и посматрач постављен под правим углом.
Када сунчева светлост уђе у кишну кап, она се прелама, затим рефлектује од унутрашњег зида капљице и прелама се на излазу, раздвајајући се у спектар боја. Овај процес се одвија у милионима капљица истовремено.
Дуга коју видимо је заправо скуп свих капљица које преламају светлост под прецизним углом (око 42 степена) у односу на посматрача и Сунце.
Пошто тај угао остаје константан у свим правцима, резултујући облик је савршен круг. Па зашто са земље увек видимо само лук? Одговор је једноставан: остатак круга блокира хоризонт.
Земља блокира наш поглед и спречава нас да видимо доњу половину дуге. Међутим, са узвишеног положаја, као што је у авиону или током слободног пада, хоризонт више није препрека и магија се открива у свом пуном, кружном облику.