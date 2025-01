НОВО ПРИЗНАЊЕ ЕГЗИТУ Стигла награда за кампању "Живи уживо!" НАСТАЛУ У САРАДЊИ СА УНИЦЕФОМ

На синоћној свечаној додели Европских фестивалских награда у Гронингену, најпрестижнијем фестивалском признању у Европи, EXIT фестивал је освојио The Take a Stand Award — награду за кампању "Живи уживо!" (Life is LIve!), насталу у сарадњи са Уницефом, са циљем подизања свести и дијалога о све брже растућем проблему дигиталне зависности код младих.