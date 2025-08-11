МАГИЈА УКУСА У ЈЕДНОМ КОЛАЧУ Ролат од јабука, меда и бобичастог воћа
Ако волите лагане и сочне колаче који се брзо праве, овај ролат од јабука и меда биће прави избор.
Рендане јабуке дају природну сочност, бобичасто воће освежава сваки залогај, а мед уноси благу арому и додатну сласт. Овај рецепт је одличан за оне тренутке када желите домаћи колач, али без превише корака и компликација.
Састојци
За тесто:
80 г меда
80 г шећера
100 г путера (собне температуре)
3 јајета
пола кашичице соде бикарбоне
прстохват соли
200 г брашна.
За фил:
3-4 јабуке
1-2 кашике шећера (по укусу)
50 г бобичастог воћа.
Припрема
Јабуке огулите и нарендајте. Помешајте их са шећером. Плех обложите папиром за печење. Распоредите равномерно рендане јабуке, а преко њих поспите бобичасто воће.
У шерпи отопите путер, мед и шећер, промешајте и оставите да се прохлади. Додајте јаја, соду бикарбону и со, па постепено умешајте брашно. Смесу за тесто прелијте преко јабука и бобичастог воћа у плеху, поравнајте и пеците у рерни загрејаној на 180°Ц 20-25 минута, док бисквит не порумени.
Одмах по вађењу из рерне, бисквит пажљиво преокрените на чисту кухињску крпу посуту шећером у праху, скините папир за печење и уролајте док је још топао. Оставите да се прохлади, поспите шећером у праху и сеците на кришке.
Савети
За интензивнији укус додајте у фил цимет, ванилу или мускатни орашчић. Ако желите мекши ролат, уместо прхког теста можете направити бисквитну кору и филовати је одмах након печења. Уместо свежег бобичастог воћа, можете користити суво грожђе или бруснице потопљене у рум.