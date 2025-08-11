clear sky
32°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАГИЈА УКУСА У ЈЕДНОМ КОЛАЧУ Ролат од јабука, меда и бобичастог воћа

11.08.2025. 11:18 11:24
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
Коментари (0)
rolat
Фото: Pexels

Ако волите лагане и сочне колаче који се брзо праве, овај ролат од јабука и меда биће прави избор.

Рендане јабуке дају природну сочност, бобичасто воће освежава сваки залогај, а мед уноси благу арому и додатну сласт. Овај рецепт је одличан за оне тренутке када желите домаћи колач, али без превише корака и компликација.

ролат
Фото: Printscreen Youtube/ Alina FooDee

Састојци

За тесто:

80 г меда

80 г шећера

100 г путера (собне температуре)

3 јајета

пола кашичице соде бикарбоне

прстохват соли

200 г брашна.

За фил:

3-4 јабуке

1-2 кашике шећера (по укусу)

50 г бобичастог воћа.

Припрема

Јабуке огулите и нарендајте. Помешајте их са шећером. Плех обложите папиром за печење. Распоредите равномерно рендане јабуке, а преко њих поспите бобичасто воће.

У шерпи отопите путер, мед и шећер, промешајте и оставите да се прохлади. Додајте јаја, соду бикарбону и со, па постепено умешајте брашно. Смесу за тесто прелијте преко јабука и бобичастог воћа у плеху, поравнајте и пеците у рерни загрејаној на 180°Ц 20-25 минута, док бисквит не порумени.

Одмах по вађењу из рерне, бисквит пажљиво преокрените на чисту кухињску крпу посуту шећером у праху, скините папир за печење и уролајте док је још топао. Оставите да се прохлади, поспите шећером у праху и сеците на кришке.

Савети

За интензивнији укус додајте у фил цимет, ванилу или мускатни орашчић. Ако желите мекши ролат, уместо прхког теста можете направити бисквитну кору и филовати је одмах након печења. Уместо свежег бобичастог воћа, можете користити суво грожђе или бруснице потопљене у рум.

јабуке мед колач
Извор:
ствар укуса.мондо
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕСЕРТ ЗА ВРУЋЕ ДАНЕ Ролат са кајсијама који се припрема лако, а изгледа као из посластичарнице
da

ДЕСЕРТ ЗА ВРУЋЕ ДАНЕ Ролат са кајсијама који се припрема лако, а изгледа као из посластичарнице

15.07.2025. 16:51 17:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ЈАКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ОД 26 УДРУЖЕЊА Најбољи слатки ролат направиле жене из Купинова
ролат

У ЈАКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ОД 26 УДРУЖЕЊА Најбољи слатки ролат направиле жене из Купинова

03.06.2025. 09:43 10:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАТЕ ПУНО ВРЕМЕНА А ЈЕДЕ ВАМ СЕ НЕШТО СЛАТКО Мини рафаело ролати се припремају за 10 минута и без употребе рерне (ВИДЕО)

Савршено кремасто

а

НЕМАТЕ ПУНО ВРЕМЕНА А ЈЕДЕ ВАМ СЕ НЕШТО СЛАТКО Мини рафаело ролати се припремају за 10 минута и без употребе рерне (ВИДЕО)

06.09.2024. 12:14 12:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај