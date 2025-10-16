clear sky
ТАЈНА ДУГОГ ЖИВОТА НИЈЕ У ДНК, ВЕЋ У СУПИ КОЈА ИХ СВАКОДНЕВНО ОКУПЉА ЗА СТОЛОМ Скувајте минестроне породице Мелис!

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Она
минестроне
Фото: Pixabay

У планинском селу на Сардинији, породица Мелис већ генерацијама пркоси времену. Њихова заједничка старост прелази 800 година, а оно што их повезује није ни генетика ни богатство, већ чинија супе која их окупља сваког дана.

Њихова тајна дуговечности крије се у једноставном јелу – сардинском минестронеу, густој чорби од пасуља, поврћа и мале зрнасте тестенине зване фрегула. То није само оброк, већ ритуал.

– Што више учим о дуговечности, све више схватам да све почиње чинијом укусне, слане хране, попут минестронеа – каже истраживач Ден Бјутнер, аутор бестселера и човек који годинама проучава тзв. плаве зонеместа где људи живе дуже, здравије и смиреније него било где на свету.

сардинија
Фото: Pixabay

На Сардинији живот тече спорије. Људи устају рано, раде колико треба, једу оно што сами узгајају и никада не прескачу заједничке оброке. Минестроне је тамо више од хране; то је навика која спаја породицу, одржава тело и смирује дух.

Богато влакнима, биљним протеинима и антиоксидансима, ово јело чува срце, регулише шећер у крви и јача имунитет. Нема индустријских додатака, нема брзих решења, само маслиново уље, пасуљ, поврће и време.

сардинија
Фото: Pixabay

– Све те породице имају исту филозофију, једу једноставно, али с поштовањем. Живе споро, али са сврхом – објашњава Бјутнер.

Можда је управо у томе тајна: није ствар у савршеном рецепту, већ у ритму живота који вас храни сваког дана. А Сардинијци то знају боље од свих, понекад дуговечност почиње у једној обичној чинији, пуној топлине, поврћа и мириса дома.

Рецепт за сардински минестроне

Ова супа је симбол дуговечности Сардиније, једноставна, хранљива и пуна укуса. Прави се споро и једе полако, баш као што се тамо и живи.

минестроне
Фото: Pixabay

Састојци:

  • 200 г сушеног пасуља (најбоље мешавина борлоти, црвеног и леблебије)
  • 1 већа шаргарепа
  • 1 главица црног лука
  • 2 стабљике целера
  • 2 чена белог лука
  • 2 кромпира средње величине
  • 2 парадајза или 200 мл пасираног парадајза
  • 1 мањи коморач (или мало корена першуна ако немате)
  • 2 кашике маслиновог уља
  • шака тестенине фрегула или мале кратке тестенине (нпр. ситни макарони)
  • со и бибер по укусу
  • свеж босиљак и першун за крај
  • пармезан или пекорино за послуживање.
  • минестроне
    Фото: Pixabay

Припрема

Пасуљ потопите преко ноћи у хладну воду, па га ујутро исперите.

У великом лонцу загрејте маслиново уље, додајте ситно сецкани лук, шаргарепу и целер, па динстајте неколико минута док не омекшају.

Убаците бели лук, парадајз, кромпир и коморач, а затим додајте пасуљ. Све прелијте водом тако да прекрије састојке и оставите да се лагано крчка око сат времена.

Кад пасуљ омекша, додајте тестенину и кувајте још 10 до 15 минута док се не скува.

Зачините по укусу, а сваку порцију прелијте маслиновим уљем и поспите свежим сиром и зачинским биљем.

Минестроне се једе врућ, уз комад домаћег хлеба и чашу црног вина. То је јело које не лечи само тело, већ и ум, једноставно, топло и споро, баш као живот који траје дуго.

минестроне супа сардинија
