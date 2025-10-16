ПОЈМА НЕМАЈУ Ово је нова листа СРПСКИХ НАЈГОРИХ ЈЕЛА по мишљењу страног „непца“! Кеца и даље држи српски „тартар бифтек“, али има и ИЗНЕНАЂЕЊА Ово нико није очекивао!
Тејст атлас је ажурирао листу најгоре српске хране по својим оценама.
На првом месту је и даље жива пљескавица, али неславна листа најгорих српских јела је мало другачија у односу на прошлу годину.
Иначе, требало би је свакако узимати с резервом, јер је заснована на гласовима „стручњака“ с Тејст атлас платформе и у питању су јела која имају најслабије просечне оцене.
Тако је, на пример, у топ 10 ушла маковњача, с оценом 3,8 од могућих 5 (што уопште није тако лоше).
И остатак листе је дискутабилан – погледајте.
10. Попара
Омиљено „сиротињско јело“ које странци не могу да разумеју, али за многе у Србији је тај суви хлеб осим млеком натопљен топлином дома.
9. Маковњача
Ко нормалан може да стави маковњачу на ову листу? Можда је њима превише мака, нама таман колико треба да замирише цела кућа.
8. Шкембе чорба
Јасно је да туристи беже од тог јаког мириса шкембића, али код нас се у ово јело куну као у најбољи лек после бурне ноћи.
7. Рибљи паприкаш
Можда је мало теже наћи право место да се проба добра рибља чорба – али они који су га нашли, или можда учествовали у припреми котлића уз реку, согурно би је сврстали у најбоља јела.
6. Лесковачка кавурма
Масна и јака, традиционално се припрема кад захладни и треба нам енергија за све.
5. Српска салата
Српска салата је овде представљена као „верзија шопске салате“, само без сира. Можда зато није оставила утисак.
4. Чорба од спанаћа
Ни нама није јасно одакле сад чорба од спанаћа међу српским јелима, али зелена је и здрава, можда није фотогенична, али мирише на домаћу кухињу и здрав оброк.
3. Резанци с маком
Скромно јело које нас враћа у детињство – само странци би могли да их потцене.
2. Пихтије
Пихтије или волиш или не волиш.
1. Жива пљескавица
Можда никад нисте ни чули за живу пљескавицу, али у питању је специјалитет који се служи у ресторану „Код Боре“ у Седларима код Ваљева и људи специјално долазе да би га пробали, пише портал Нова.