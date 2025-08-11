clear sky
32°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛИЦА КОН ШОКИРАЛА СВЕ Замрзнути улошци су необичан трик који дели на мрежама

11.08.2025. 10:55 11:03
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
уложак
Фото: Pexels

Водитељка Милица Кон још једним потезом успела је да насмеје, али понеке и згрози, и то предлогом за најбоље летње расхлађивање.

Наиме, она се снимала и показала да у свом замрзивачу лети држи залеђене улошке – с којима ради баш све.

Милица Кон је објаснила и шта ради са замрзнутим улошцима, па ја почела да набраја и показује:

– Пре свега можете да користите да охладите главу, ништа не цури. Ништа не цури! – додала је она.

Водитељка је затим подигла ногу и показала да може да се искористи и за повреде.

– Видиш, ако ти је повређена нога, охладиш рану – додала је.

Ипак, на самом крају је показала за шта највише воли да користи, а ово се многима није допало, јер је замрзнути уложак ставила у чинију пуну лубенице, те истакла да је тако расхлађује.

– Али ево шта највише волим: онај лед у лубеници, знате, ако се раздроћка лед и направи хаос у лубеници. Види овако, обучеш своју лубеницу у уложак и ништа не цури – на крају је рекла.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milica Kon (@milicakon)

 

улошци замрзавање лубеница
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЖЕНЕ БАЦАЈУ ОВАЈ ПАПИРИЋ СА УЛОЖАКА Има важну улогу, а снимак са друштвених мрежа објаснио коришћење
Уложак

(ВИДЕО) ЖЕНЕ БАЦАЈУ ОВАЈ ПАПИРИЋ СА УЛОЖАКА Има важну улогу, а снимак са друштвених мрежа објаснио коришћење

12.11.2024. 11:53 12:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОЈА ЈЕ ЦЕНА МЕНСТРУАЛНОГ ЦИКЛУСА? Жене шокиране призором на полицама, улошци иду и до 700 динара

КОЈА ЈЕ ЦЕНА МЕНСТРУАЛНОГ ЦИКЛУСА? Жене шокиране призором на полицама, улошци иду и до 700 динара

11.11.2023. 23:30 23:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Бесплатни хигијенски улошци за студенткиње на Филозофском факултету

Бесплатни хигијенски улошци за студенткиње на Филозофском факултету

14.03.2022. 12:17 15:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај