МИЛИЦА КОН ШОКИРАЛА СВЕ Замрзнути улошци су необичан трик који дели на мрежама
Водитељка Милица Кон још једним потезом успела је да насмеје, али понеке и згрози, и то предлогом за најбоље летње расхлађивање.
Наиме, она се снимала и показала да у свом замрзивачу лети држи залеђене улошке – с којима ради баш све.
Милица Кон је објаснила и шта ради са замрзнутим улошцима, па ја почела да набраја и показује:
– Пре свега можете да користите да охладите главу, ништа не цури. Ништа не цури! – додала је она.
Водитељка је затим подигла ногу и показала да може да се искористи и за повреде.
– Видиш, ако ти је повређена нога, охладиш рану – додала је.
Ипак, на самом крају је показала за шта највише воли да користи, а ово се многима није допало, јер је замрзнути уложак ставила у чинију пуну лубенице, те истакла да је тако расхлађује.
– Али ево шта највише волим: онај лед у лубеници, знате, ако се раздроћка лед и направи хаос у лубеници. Види овако, обучеш своју лубеницу у уложак и ништа не цури – на крају је рекла.