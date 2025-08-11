КАДА НЕМА ПОСЛА, КИНЕЗИ ПЛАЋАЈУ ДА ИЗГЛЕДА КАО ДА РАДЕ Необичне компаније шире се по великим градовима, а цена варира између 30 и 50 јуана дневно
Док кинеска привреда успорава, а стопа незапослености младих прелази 14%, појавио се необичан тренд: све више људи плаћа компанијама да могу да седе у канцеларији и „глуме да раде“.
За неке, то је начин да одрже дисциплину, стекну нове контакте или једноставно побегну од осећаја беспосличарења.
Плаћаш да „радиш“
Шуи Жоу (30) из Донгуана је прошле године затворио мали угоститељски бизнис. У априлу је почео да свакодневно издваја 30 јуана (око 3,60 евра) за „Pretend To Work Company“ – фирму која нуди потпуно опремљене канцеларије, интернет, салу за састанке и чак кухињу.
„Осећам се мотивисано кад сам окружен људима, макар радили свако своје. Лакше је него седети код куће и губити вољу“, каже Жоу, који се дружи са петорицом „колега“ и понекад остаје докасно увече.
Радна атмосфера или дружење?
Овакве „компаније за глумљење рада“ шире се по великим градовима – од Шангаја до Шенжена. Цена варира између 30 и 50 јуана дневно, а понекад је укључен ручак или грицкалице.
Неки корисници заиста траже посао или покрећу пројекте, док други време проводе у разговору, играма или заједничким изласцима.
Лажна пракса за диплому
У Шангају, 23-годишња Шаовен Танг унајмила је радно место на месец дана како би факултету послала „доказ“ да је на пракси. У стварности, тамо је писала онлајн романе.
„Ако већ глумиш, глуми до краја“, нашалила се Танг.
„Продајем достојанство, а не канцеларију“
Оснивач фирме из Донгуана, познат као Феију, каже да 40% корисника чине дипломци којима је потребан доказ о пракси, док су остали фриленсери и дигитални номади.
„Не продајем радно место, продајем осећај да ниси бескористан“, објашњава он.
Од глуме до правог посла
Жоу сада користи време у „канцеларији“ да учи вештачку интелигенцију, верујући да ће му нове вештине помоћи да пронађе прави посао, пише Index.