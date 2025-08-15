ОД АИ ДОБИО САВЕТ ПА ЗАВРШИО У БОЛНИЦИ Халуцинације и параноја после препоруке вештачке интелигенције
Шездесетогодишњи мушкарац завршио је у болници због тешке параноје и халуцинација након што је следио медицинске савете АИ чатбота.
Иако се често упозорава да је претраживање симптома на интернету, на пример путем Гугла, ризично када се не осећате добро, овај случај показује да ослањање на ChatGPT за здравствене савете такође може имати озбиљне последице.
Од савета на интернету до тровања
Мушкарац, чији је случај документован у часопису American College of Physicians, био је забринут због соли у исхрани и њеног потенцијалног негативног утицаја на здравље, па је одлучио да се консултује са ChatGPT-jem о избацивању натријум хлорида из исхране.
Уметна интелигенција му је препоручила замену соли бромидом, супстанцом присутном у малим количинама у морској води и одређеним минералима. Иако је бромид раније коришћен као састојак у различитим фармацеутским производима, касније је откривено да је токсичан за људе у већим количинама.
Мушкарац је, не знајући да је бромид опасан у већим количинама, почео да замењује сол бромидом који је наручио преко интернета. Након отприлике три месеца постао је параноичан и имао халуцинације, због чега је завршио у болници.
Иако раније није имао проблема са менталним здрављем, у почетку је сумњао да га је отровао комшија. Након што је добио инфузију, почео је да пријављује и друге симптоме, укључујући појаву акни и ангиома. На основу тих промена, лекари су закључили да пати од бромизма.
Бромизам, стање изазвано прекомерном конзумацијом бромида, може изазвати озбиљне неуролошке симптоме као што су напади, збуњеност па чак и кома. Такође може узроковати анксиозност, депресију, психозе, умор и губитак апетита, између осталих здравствених проблема, пише LADbible.
Након три недеље проведене у болници, мушкарац је пуштен на кућну негу, а аутор чланка је упозорио људе да не понављају исту грешку и да се не ослањају на здравствене савете ChatGPT-а.