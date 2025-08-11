ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ЗА ПРОЈЕКАТ АИ2027? Истраживачи сматрају да ће вештачка интелигенција УБИЈАТИ ЉУДЕ невидљивим БИОЛОШКИМ ОРУЖЈЕМ Ово је ГОДИНА у којој ће се ОТЕТИ КОНТРОЛИ
Истраживачки рад који предвиђа да ће се вештачка интелигенција отети контроли 2027. и у наредних 10 година довести до истребљења човечанства, усталасао је технолошки свет.
Детаљан сценарио, назван АИ2027 (Вештачка интелигенција 2027), објавила је група утицајних стручњака за вештачку интелигенцију овог пролећа. Од тада је надахнуо бројне виралне видео-снимке и покренуо расправе о томе колико је такав исход вероватан.
Би-Би-Си је користио широко доступне алате генеративне вештачке интелигенције за реконструикцију сцена из тог сценарија да дочара ову мрачну прогнозу, и питао је стручњаке о утицају овог рада.
Шта сценарио АИ2027 предвиђа?
Према овом раду, 2027. године измишљени амерички технолошки гигант под називом OpenBrain развија вештачку интелигенцију. Она достиже ниво опште вештачке интелигенције толико најављивану прекретницу да се сматра светом када ће вештачка интелигенције моћи да обавља све интелектуалне задатке једнако добро, или чак боље од људи.
Ово достигнуће компанија слави на конференцијама за новинаре, а њена добит вртоглаво расте како људи прихватају нови алат вештачке интелигенције.
Међутим, рад предвиђа да ће интерни тим за безбедност приметити прве знакове да вештачка интелигенција све мање мари за моралне вредности и етику које су у њу уграђени.
Компанија, према сценарију, занемарује упозорења и не предузима ништа да обузда вештачку интелигенцију.
У измишљеном следу догађаја, водећи кинески конгломерат за вештачку интелигенцију, назван DeepCent, заостаје само неколико месеци за компанијом OpenBrain.
Влада Сједињених Држава (САД) не жели да изгуби трку у развоју напредније вештачке интелигенције, па се развој и улагања настављају и трка се захуктава.
Сценарио даље предвиђа да ће крајем 2027. године вештачка интелигенција постати суперинтелигентна и да ће далеко надмашити знање и брзину њених твораца.
Она не престаје да учи и развија сопствени, изузетно брзи рачунарски језик, који је толико напредан да чак ни њене претходне верзије не могу да га разумеју.
Супарништво са Кином за надмоћ у области вештачке интелигенције подстиче и компанију и америчку владу да занемаре даља упозорења о такозваној „неусклађености"(misalignment).
Тај појам се користи за ситуацију када вештачка интелигенција почиње да развија понашања која могу да буду штетна или супротна људским вредностима и интересима.
Сценарио предвиђа да ће 2029. године тензије између Кине и САД достићи тачку могућег рата, јер супарнички системи вештачке интелигенције развијају застрашујуће нове аутономне врсте оружја.
Ипак, истраживачи замишљају да земље постижу мир захваљујући споразуму којим су посредовале управо њихове вештачке интелигенције, које такође одлучују да удруже снаге за добробит човечанства.
Годинама је све одлично, јер свет ужива у користима суперинтелигентних система вештачке интелигенције који управљају огромном роботизованом радном снагом.
Према сценарију, проналазе се лекови за већину болести, заустављају се климатске промене и емисије штетних гасова и обнављају се стабилни временски услови, а сиромаштво се искорењује.
Средином 2030-их, човечанству почиње да смета амбиција вештачке интелигенције да се даље развија.
Истраживачи сматрају да ће АИ убијати људе невидљивим биолошким оружјем.
Шта људи кажу о АИ2027?
Иако неки сматрају да је АИ2027 научна фантастика, аутори рада су угледни стручњаци који раде на непрофитном пројекту АИ Futures Project, основан да предвиђа утицај и последице примене вештачке интелигенције.
Данијелу Кокотајлу, главном аутору рада приписују се заслуге за тачно предвиђање кључних тренутака у развоју вештачке интелигенције.
Један од најистакнутијих критичара АИ2027 је амерички когнитивни научник и аутор Гери Маркус, који каже да сценарио није немогућ, али сматра да је веома мало вероватно да ће се ускоро догодити.
Лепота овог документа је у томе што врло живописан и подстиче људе на размишљање, и то је добра ствар, али га не бих озбиљно разматрао као вероватан исход, каже Маркус.
Наглашава да постоје хитнији проблеми са вештачком интелигенцијом од претње по опстанак човечанства, као на пример њен утицај на послове које обављају људи.
Мислим да би главни закључак требало да буде да постоји много различитих ствари које могу да крену по злу са вештачком интелигенцијом. Да ли предузимамо праве кораке у погледу регулативе и међународних уговора?, пита се.
Он и други критичари такође кажу да рад не објашњава како вештачка интелигенција успева да оствари тако огромне скокове у интелигенцији и способностима. Аутомобиле без возача наводе као пример технологије о којој се много прича, али се споро развија.