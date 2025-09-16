ОН ЈЕ ПРВИ БРАЗИЛАЦ СА СРПСКИМ ДРЖАВЉАНСТВОМ Тиего пише ћирилицом, игра фолклор, обожава домаћу кухињу И НЕМА КУТКА СРБИЈЕ КОЈИ НИЈЕ ОБИШАО
Тиаго Фереира је чувени Бразилац који промовише Србију.
Заменио је Бразилију Београдом, а Копакабану Копаоником. Говори течно српски, пише ћирилицом, игра фолклор, обожава домаћу српску кухињу, а Србију воли као да је овде рођен.
Обишао је сваки кутак земље, познаје традицију, историју и народ толико да би многи могли да уче од њега. Бразилац по рођењу, а од 2020. и званично држављанин Србије, први Бразилац са српским држављанством који није фудбалер, већ амбасадор српске културе.
Тиаго Фереира се у разговору за Euronews Србија присетио како је изгледао његов први сусрет са Србијом, истичући да му је било неочекивано лепо.
"Тада, 2010. године, још као млад човек који је имао тек 18 година дошао сам толико далеко од своје родне земље, и нисам знао шта да очекујем. Изашао сам из авиона, видео знакове на ћирилици, ништа не разумем у том тренутку. Чујем људе чији говор поприлично грубо звучи", рекао је.
Међутим, напомиње да су га свуда дочекали лепо, да су увек били раширених руку и да су га нудили ракијом и храном.
"Просто сам схватио да је Србија заиста посебно место и посебна земља. Кад сам се вратио у Рио де Жанеиро после тога, срце ми је овде остало и морао сам да се вратим", испричао је Тиаго.
Напомиње да су Срби и Бразилци веома слични.
"Ја увек кажем да су Срби заправо Бразилци у Европи. По томе што заиста, иако имамо проблеме и у Бразилу и у Србији, не живимо у савршеним земљама, али увек налазимо разлог за смех. Не треба нам неки посебан разлог да се дружимо са пријатељима, да идемо негде и да уживамо. Просто, знамо шта је суштина живота", рекао је.
На питање како је био његовој породици кад се преселио у Србију каже да им је било необично јер се о Србији не говори много у Бразилу.
"Међутим, већ сада, после 13 година колико живим овде, навикли су се. Били су овде и само су ми рекли у једном тренутку: 'Tiago, razumemmo те потпуно зашто си овде и заиста си стварно нашао нешто посебно'", навео је.