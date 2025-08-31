overcast clouds
ВОЛЕ НАС У СВЕТУ Србију у јулу посетило више од 270.000 странаца, највише из Турске и Кине

31.08.2025. 17:27 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Туристи Новом Саду Фото: Р. Хаџић

БЕОГРАД: Србију је у јулу, према подацима Републичког завода за статистику, посетило 273.713 туриста из иностранства, што је за 1,2 одсто више него у истом месецу прошле године.

Они су остварили 649.587 ноћења, 1,2 одсто мање него пре годину дана.

Када је реч о земљама из којих су долазили, убедљиво предњачи Турска са 46.277 долазака.

Следи Кина са 19.829 посета а на трећем месту је Немачка, одакле је у Србију у јулу стигло 18.927 туриста.

Петоцифрени бројеви посета забележени су и из Русије, 16.505, Румуније, 13.411, Босне и Херцеговине, 10.901 и Пољске 10.497.

Странци су у Србији највише посећивали Београд, њих 148.081, затим Златибор, 18.408 а на трећем месту је Нови Сад са 15.808 посета.

туристи туристи у србији Турска Кина
Магазин Путовања
