СИН СОФИЈЕ ЛОРЕН У БЕОГРАДУ Маестро из славне породице због љубави прешао у православље
На отварању овогодишњег Бемуса у Београду, публици ће се представити Карло Понти, син легендарне италијанске глумице Софије Лорен и познатог филмског продуцента Карла Понтија.
Италијански диригент, који живи у САД, отвориће 57. Београдске музичке свечаности концертом Београдске филхармоније, изводећи дела Ђакома Пучинија и Нина Роте – „композитора који славе лепоту мелодије и дух Италије“, како је сам изјавио.
Иза овог маестра, међутим, стоји и фасцинантна животна прича о љубави, вери и породици која га повезује са самим врхом светске уметности – али и са Српкињом из холивудског круга.
Због љубави прешао у православље
Карло Понти млађи венчао се пре две године са грузијском фитнес инструкторком Маријам Шармашвили, двадесет година млађом од њега. Њихова романса, започета на друштвеним мрежама, крунисана је венчањем у манастиру Самтавро у граду Мцхета, под заштитом Унеска. Управо због своје изабранице, Понти је приграбио православље и прихватио њене обичаје.
Церемонија је била бајковита – у традиционалним грузијским ношњама, са црквеним хором и симболичним крунама на главама. Иако Софија Лорен није присуствовала венчању, планира се грађанска церемонија у Женеви, где ће славна глумица бити почасна гошћа.
Породица у знаку уметности – и српских корена
Карлов брат, Едоардо Понти, такође је уметник – познати филмски редитељ. Он је у браку са глумицом Сашом Александар, рођеном као Сузана Дробњаковић, Американком српског порекла, коју публика памти по улогама у серијама „Пријатељи“, „NCIS“, „Ризоли и Ајлс“ и „Бесрамници“.
Саша је више пута истицала блискост са славном свекрвом, називајући Софију Лорен „близнакињом од које се раздвојила по рођењу“. Судбина их је, како каже, повезала још у време када је њен отац радио као кројач за италијанску звезду.
Наследник елеганције и емоције
Карло Понти млађи данас живи између уметности и породичне хармоније. Дириговао је бројним светским оркестрима, а познат је по стилу који спаја италијанску страст, емоцију и суптилност.
У Београд је стигао да отвори Бемус концертом посвећеним италијанској музици и свом оцу, човеку који је стајао иза филмских класика попут „Ла Страда“ и „Доктор Живаго“.
Тако ће вечерас, на сцени Коларчеве задужбине, син Софије Лорен поклонити београдској публици оно што његова породица већ деценијама дарује свету – уметност, емоцију и непроцењиву елеганцију.