АРХИТЕТКТА САВЕТУЈЕ - НЕ ГРАДИТЕ КУЋУ ЗА ДЕЦУ И УНУКЕ, ВЕЋ ЗА СЕБЕ Вашој деци неће ни требати, ЕВО ШТА ЈЕ БОЉЕ
Уколико планирате да купите парче земље и почнете да градите своју кућу, морате да знате да су се времена променила и да вашој деци она неће бити потребна, истакао је руски архитекта Александар Бородин и открио шта је боље да урадите.
У Србији је покренута процес легализације бесправно изграђених објеката, а нови закон "Kоначно свој на своме" омогућава власницима да коначно регулишу свој статус и стекну правну сигурност. Уколико размишљате да изградите кућу за себе, најпре прочитајте савете руског архитекте Александра Бородина.
Његов приступ градњи је јасан - треба да се избегне градња куће која подсећа на зграду у којој нико неће живети, већ да се размишља паметно и гради у складу са потребама.
"Вашој деци никада неће требати ваша кућа. Времена су сада једноставно таква. Некада смо дизајнирали племенске 'куће', тоспратнице за синове, снаје и унуке. Данас деци не требају такви домови. Ваш син неће довести снајку у кућу, неће чекати да ви умрете да би се он оженио. Зашто онда градите кућу 30 година, трошите невероватно много новца, а следећој генерацији она неће бити ни потребна?", рекао је Бородин.
Уместо тога, урадите ово:
Савет број 1.
Изградите једноставну кућу без подрума и тавана - само основно.
Према речима архитекте, уштеда је огромна ако изградите кућу само са две спаваће собе, кухињом и купатилом.
"Правилно израчунајте своје ресурсе и одаберите онакву кућу какву ћете направити без оптерећења за 10 до 15 година", саветовао је.
Савет број 2.
Организујте простор мудро.
"Ако већ правите кућу, она мора бити баш по вашој мери. На пример, нека кухињски прозори гледају на пут, тако ћете док перете суђе видети ко вам долази, па ћете моћи да ставите кафу. Роштиљ треба направити тако да можете да се дивите заласку сунца док роштиљате. Важно је да ваша кућа буде удобна вама", објаснио је Бородин.
Савет број 3.
Базен и гаража вам нису потребни.
"Ако направите базен у дворишту, биће то овако - прве недеље купаћете се сви, месец дана касније купаћете се једном у две недеље, а после три или четири месеца, више се нико неће купати у базену. Зашто? Немате времена за то. После ћете у базену видети само обавезу за чишћење, никад извор уживања.
Иста је ситуација са гаражом. Само 5 одсто људи оставља кола у гаражи. Зашто? Лењост. Гаража се временом претвара у складиште и након пар месеци, у њој више неће бити места ни за кола. Зато послушајте моје савете и градите паметно, само оно најосновније", рекао је Александар Бородин.