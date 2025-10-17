ДОНОСИМО ВАМ РЕЦЕПТЕ ЗА ЧЕТИРИ СЛАНЕ СЛАВСКЕ ТОРТЕ Коју год да одаберете нећете се покајати
Већина домаћица каже како им припрема предјела одузима највише времена. Како се то више не би дешавало, представљамо вам четири рецепта која се лако и брзо спремају.
Слава је прилика за дружење и уживање у богатом јеловнику, а ништа не мами боље госте за сто од укусних сланих торти.
Ево четири сјајне идеје које ће очарати ваше укућане и госте.
Слана торта са печеним паприкама
Састојци:
4 јајета
200 мл млека
100 мл уља
300 г брашна
1 прашак за пециво
1/2 кашичице соли
350 г очишћених печених црвених паприка
Завршна декорација:
2 чаше киселе павлаке
50 г мајонеза
рендани качкаваљ
Припрема:
Умутите јаја а онда додајте млеко и уље и умутити да се сједини. У другу посуду помешајте брашно, прашак за пециво и со, па додајте претходној смеси и још једном умутити. Када се смеса сједини додајте исецкане паприке. Измешајте добро а онда сипајте у подмазан плех и пећи 40 минута на 200 степени. Када се кора охлади извадите је из калупа.
Сједините киселу павлаку и мајонез и тиме филовати добијену кору. Преко свега тога нарендати качкаваљ или декоришите по вашем избору и уживајте!
Шпанска пита са ајваром
Састојци:
500 г хлеба
4 јаја
4 кашике ајвара
3 кашике киселе павлаке
2 сцекана кисела краставчића
100г чајне кобасице
1 кашика свежег сецканог першуна
1 шака кукуруза шећерца
Со
Бибер
Пармезан
Припрема:
Насецкати стари хлеб на коцкице и сипати у науљену ватросталну посуду. Насецкати 100 г кобасице и помешати са коцкицама хлеба. Киселе краставчиће оцедити од вишка воде и ситно исецкати. Кукуруз шећерац скувати у засољеној води, исецкати и склонити са стране да се прохлади.
У засебној посуди умутити јаја, па потом додати павлаку. Све сјединити са хлебом, додати ајвар и зачине, измешати и пећи и у загрејаној рерни на 200 степени око пола сата. Извадити и служити топло.
Од горе можете премазати мајонезом или неким другим сосом.
Ролат од сира са надевом од шампињона
Састојци:
300 г гауде
500 г шампињона
топљени сир
мала главица црног лука
2 тврдо кувана јајета
оригано
суво зачинско биље
уље
Припрема:
Гауду спустите у врућу воду и оставите да омекша, а онда извадите из воде, ставите на даску и развуците оклагијом у правоугаону кору дебљине прста.
За фил издинстајте на мало уља ситно исецкан црни лук и шампињоне, па зачините ориганом и зачином од поврћа. Скините с ватре и умешајте сецкан топљени сир и кувана јаја.
Кору од сира премажите филом, уролајте и ставите у фрижидер да се стегне. Пре служења ролат исеците на шните и поређајте их на тацну.
Слана торта од обланди
Састојци:
1 обланда (5 листова)
400 г крем сира
200 г ситног сира
150 г мајонеза
3 киселе павлаке
4-5 паковања траписта (листица)
400 г танко сецене шунке
50-100 г сусама
Припрема:
Крем сир, ситан сир, мајонез и павлаку добро измесати. Фил поделити на 4 дела, али се измедју сваке коре два пута мазе како би се добро залепиле обланде. Треба оставити мало фила и за премазивање целе торте. На премазану обланду поредјати листице шунке, затим танким слојем премазати шунку па ставити други лист обланде.
Намазати обланду па поређати листиће траписта па опет у танком слоју намазати фил. Поступак поновити још једном - значи биће два реда шунке и два реда траписта. Последњи лист обланде танко премазати филом и посути прзененим сусамом. Торту оставити у фрижидеру.
Торту је најбоље правити један дан раније како би обланде потпуно омеканиле.