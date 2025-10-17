few clouds
ДОНОСИМО ВАМ РЕЦЕПТЕ ЗА ЧЕТИРИ СЛАНЕ СЛАВСКЕ ТОРТЕ Коју год да одаберете нећете се покајати

17.10.2025. 13:14 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
slana torta
Фото: unsplash.com

Већина домаћица каже како им припрема предјела одузима највише времена. Како се то више не би дешавало, представљамо вам четири рецепта која се лако и брзо спремају.

Слава је прилика за дружење и уживање у богатом јеловнику, а ништа не мами боље госте за сто од укусних сланих торти.

Ево четири сјајне идеје које ће очарати ваше укућане и госте.

Слана торта са печеним паприкама

Састојци:

4 јајета
200 мл млека
100 мл уља
300 г брашна
1 прашак за пециво
1/2 кашичице соли
350 г очишћених печених црвених паприка

Завршна декорација:

2 чаше киселе павлаке
50 г мајонеза
рендани качкаваљ

Припрема

Умутите јаја а онда додајте млеко и уље и умутити да се сједини. У другу посуду помешајте брашно, прашак за пециво и со, па додајте претходној смеси и још једном умутити. Када се смеса сједини додајте исецкане паприке. Измешајте добро а онда сипајте у подмазан плех и пећи 40 минута на 200 степени. Када се кора охлади извадите је из калупа.

Сједините киселу павлаку и мајонез и тиме филовати добијену кору. Преко свега тога нарендати качкаваљ или декоришите по вашем избору и уживајте!

Шпанска пита са ајваром

Састојци:

500 г хлеба
4 јаја
4 кашике ајвара
3 кашике киселе павлаке
2 сцекана кисела краставчића
100г чајне кобасице
1 кашика свежег сецканог першуна
1 шака кукуруза шећерца
Со
Бибер
Пармезан

parmezan
Фото: unsplash.com



Припрема:

Насецкати стари хлеб на коцкице и сипати у науљену ватросталну посуду. Насецкати 100 г кобасице и помешати са коцкицама хлеба. Киселе краставчиће оцедити од вишка воде и ситно исецкати. Кукуруз шећерац скувати у засољеној води, исецкати и склонити са стране да се прохлади.

У засебној посуди умутити јаја, па потом додати павлаку. Све сјединити са хлебом, додати ајвар и зачине, измешати и пећи и у загрејаној рерни на 200 степени око пола сата. Извадити и служити топло.

Од горе можете премазати мајонезом или неким другим сосом.

Ролат од сира са надевом од шампињона

Састојци:

300 г гауде
500 г шампињона
топљени сир
мала главица црног лука
2 тврдо кувана јајета
оригано
суво зачинско биље
уље

šampinjoni
Фото: unsplash.com

Припрема:

Гауду спустите у врућу воду и оставите да омекша, а онда извадите из воде, ставите на даску и развуците оклагијом у правоугаону кору дебљине прста.

За фил издинстајте на мало уља ситно исецкан црни лук и шампињоне, па зачините ориганом и зачином од поврћа. Скините с ватре и умешајте сецкан топљени сир и кувана јаја.

Кору од сира премажите филом, уролајте и ставите у фрижидер да се стегне. Пре служења ролат исеците на шните и поређајте их на тацну.

Слана торта од обланди

Састојци:

1 обланда (5 листова)
400 г крем сира
200 г ситног сира
150 г мајонеза
3 киселе павлаке
4-5 паковања траписта (листица)
400 г танко сецене шунке
50-100 г сусама

Припрема:

Крем сир, ситан сир, мајонез и павлаку добро измесати. Фил поделити на 4 дела, али се измедју сваке коре два пута мазе како би се добро залепиле обланде. Треба оставити мало фила и за премазивање целе торте. На премазану обланду поредјати листице шунке, затим танким слојем премазати шунку па ставити други лист обланде.

Намазати обланду па поређати листиће траписта па опет у танком слоју намазати фил. Поступак поновити још једном - значи биће два реда шунке и два реда траписта. Последњи лист обланде танко премазати филом и посути прзененим сусамом. Торту оставити у фрижидеру.

Торту је најбоље правити један дан раније како би обланде потпуно омеканиле.

торта слано слава рецепт
